Krems holt "Big Points" im Abstiegskampf

Für den Abstiegsfight in Siegendorf hatte Krems-Trainer Björn Wagner die eine oder andere Überraschung in der Aufstellung parat. Michael Ambichl rückte von der „Sechs“ ins offensive Mittelfeld vor, Sebastian Starkl rutschte in die Startaufstellung. Für den 27-Jährigen war es der erste Einsatz von Beginn an seit seinem Kreuzbandriss im Juni vergangenen Jahres. Elias Felber und Philipp Koglbauer mussten genauso wie Stefan Maierhofer mit einem Bankplatz Vorlieb nehmen. Der „Major“ stand nach seinem leichten Bandscheibenvorfall im Februar erstmals im Frühjahr im Kader und gab ein rund fünfminütiges Comeback.

Für den KSC, den zahlreiche Fans ins Burgenland begleiteten, startete die Partie optimal. Sebastian Starkl zirkelte in der sechsten Spielminute einen Freistoß von der rechten Seite mit links optimal zur Mitte, wo Jannick Schibany aufstieg und einnickte. „Das war natürlich immens wichtig. Wir haben genau das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben“, freute sich Coach Wagner. Seine Mannschaft dominierte den gesamten ersten Durchgang und erarbeitete sich eine Vielzahl und guten Möglichkeiten. Die wohl schönste Kombination führte schließlich zum zweiten Treffer der Wachauer. Michael Ambichl vollstreckte in Minute 27 nach einem Angriff über die rechte Seite aus kurzer Distanz.

Es sollte bereits die Vorentscheidung sein. Siegendorf kam nur ganz schwer in die Gänge, zu allem Überfluss musste Trainer Kurt Jusits, der eine KSC-Vergangenheit hat, nach nur elf Minuten Torhüter Sebastian Gessl verletzungsbedingt austauschen. Im zweiten Durchgang begann dann allerdings, das Kremser Übergewicht zu kippen. Die Burgenländer erfingen sich und spielten deutlich aggressiver, was den KSC in die ungewollte Verwalterrolle zwang. Die Gäste verteidigten bis zur Schlussphase gut, Siegendorf kann nur zu wenigen hochklassigen Abschlusschancen. Der Anschlusstreffer von Dominik Wydra in Minute 88 kam zu spät. Der Ex-Rapidler packte den Vorschlaghammer aus und nagelte den Ball aus gut 30 Metern ins rechte Kreuzeck. Nervenflattern bewirkte das bei den Kremsern nicht, die vielmehr sogar selbst noch einen Treffer nachlegen hätten können.

ASV Siegendorf - Kremser SC 1:2 (0:2)

Samstag, 25. März 2023, Siegendorf, 488 Zuseher, SR Admir Hasanovic

Tore:

0:1 Jannick Schibany (6.)

0:2 Michael Ambichl (27.)

1:2 Dominik Wydra (88.)

ASV Siegendorf: S. Gessl (11. M. Mydla) - A. Pester, D. Wydra, T. Zeco - F. Frithum, O. Bacher (HZ. S. Buliga) - N. Alozie - O. Stursa (HZ. O. Castellano Matallana) - P. Jani (HZ. C. Alak) - P. Schmiedl (30. M. Martinov) - L. Secco; D. Nesovic

Trainer: Kurt Jusits

Kremser SC: C. Riegler - K. Starkl - F. Bauer - M. Ambichl, S. Temper, S. Starkl (88. S. Maierhofer), F. Nachbagauer (71. E. Schnürer) - J. Schibany (81. P. Koglbauer) - M. Halmer - H. Ismailcebioglu (81. E. Felber) - D. Mehmedovic; A. Pfaller, M. Hoppi

Trainer: Stefan Maierhofer

Karten:

Gelb: Armin Pester (43., Foul), Milan Martinov (60., Foul), Oscar Castellano Matallana (70., Unsportl.), Niklas Immanuel Alozie (72., Unsportl.) bzw. Jannick Schibany (20., Foul), Stefan Maierhofer (38., Unsportl.), Damir Mehmedovic (52., Foul), Haris Ismailcebioglu (68., Foul), Eric Schnürer (86., Unsportl.)

Gelb-Rot: Oscar Castellano Matallana (90., Foul) bzw. keine