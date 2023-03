Torpremiere war zu wenig

Der Tabellenzweite von Team Wiener Linien Elektra zu Gast beim Schlusslicht Wiener Neustadt - diese Ausgangslage und vor allem der für den SC unübliche Samstagnachmittag-Termin lockte nur rund 100 Zuschauer hinter dem Ofen hervor. Allerdings sah der letzte harte Kern eine beherzte Wiener Neustädter Mannschaft, die mit dem Punkt aus der Vorwoche gegen Leobendorf durchaus engagiert auftraten. Den gesperrten Thomas Piermayr ersetzte Trainer Heinz Griesmayer eher unkonventionell - mit einer Systemänderung und Marco Dominkus als Teil der Doppelspitze mit Dominik Rotter.

Einladung zum Toreschießen

Wiener Neustadt sollte diszipliniert agieren, allerdings nach einer Viertelstunde durch einen kuriosen Patzer in der Hintermannschaft Top-Stürmer Taner Sen die Führung auf dem Silbertablett zu servieren. Die Gäste versuchten danach, das Kommando zu übernehmen - es sollte ihnen aber nicht abschließend gelingen. Stattdessen sollten die Wiener Neustädter durchaus mit einer gewissen Unbeschwertheit agieren. Und dann auch noch zum Abschluss kommen: Durch Max Sax, der seinen ersten Treffer für die Wiener Neustädter in einem Pflichtspiel erzielte. Die Freude darüber sollte aber spätestens nach dem Seitenwechsel abklingen, als Alexander Krammer die Elektra zum Auswärtssieg schoss.

Stimme zum Spiel

Wiener Neustadt-Trainer Heinz Griesmayer: "Es war zwar wieder eine Steigerung zu erkennen, aber davon können wir uns in unserer jetzigen Situation nichts kaufen. Für uns wird es immer enger, wir schauen aber auf uns und versuchen weiterhin unsere Hausaufgaben so gut es geht zu erledigen. Was mich positiv stimmt, ist die Tatsache, dass es tatsächlich von Woche zu Woche besser wird."

SC Wiener Neustadt - TWL Elektra 1:2 (1:1)

Samstag, 25. März 2023, Wr. Neustadt, 100 Zuseher, SR Roland Braunschmidt

Tore:

0:1 Taner Sen (15.)

1:1 Maximilian Sax (45+1.)

1:2 Alexander Krammer (63.)

SC Wiener Neustadt: M. Kraus - M. Sax (75. B. Cuhadar), R. Linhart, M. Dominkus (58. D. Kirschner), F. Vyhnalek (75. G. Fönyedi), M. Hutter (58. A. Prenqi), E. Weidinger, P. Petlach, D. Lukac (58. C. Ehrnhofer), P. Fischer, D. Rotter; J. Krepelka

Trainer: Heinz Griesmayer

TWL Elektra: E. Uzun - L. Grgic - O. Sipka (55. A. Krammer) - L. Rajic, M. Matic - O. Pranjic (80. A. Kokollari), M. Gager - K. Babic - P. Salomon - T. Sen (80. P. Mijatovic), H. Gökcek (90+1. M. Pichler); E. Kindl, M. Mlikota

Trainer: Herbert Gager

Karten:

Gelb: Elias Weidinger (26., Unsportl.), Michael Hutter (42., Unsportl.), Pascal Petlach (88., Kritik), Berkant Cuhadar (90+3., Foul) bzw. Luka Rajic (17., Foul), Kristian Babic (22., Unsportl.), Alexander Krammer (59., Unsportl.), Manuel Gager (SE., Kritik)