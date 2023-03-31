USV Scheiblingkirchen-Warth - SV Leobendorf 0:1 (0:1)
31.03.2023 19:00
Tore: Gast Manuel Botic (16.)
USV Scheiblingkirchen-Warth: Florian Kaltenböck, Mirza Jatic, Daniel Ressler, Michael Steiner, Matthias Lindner, Stefan Vollnhofer, Christian Ressler, Alois Höller, Timo Oliver Etlinger, Tobias Meier, Christopher Hatzl, Manuel Luef, Maximilian Ofenböck, Daniel Pichler, Simon Walli, Fabian Kürner, Christoph Eisinger, Christoph Eisinger (65. statt Mirza Jatic), Fabian Kürner (65. statt Matthias Lindner), Maximilian Ofenböck (76. statt Timo Oliver Etlinger), Simon Walli (87. statt Tobias Meier)
SV Leobendorf: Marco Roskopf, Michael Lechner, Bernhard Hahn, Dusan Lazarevic, Sascha Viertl, Mario Konrad, Stefan Baldia, Daniel Fischer, Volkan Düzgün, Thomas Bartholomay, Manuel Botic, Felix Winkelmayr, Okan Celik, Albert Kautz, Nico Bock, Fabian Hauer, Marco Hofer, Albert Kautz (HZ. statt Manuel Botic), Okan Celik (53. statt Dusan Lazarevic), Marco Hofer (76. statt Bernhard Hahn), Nico Bock (86. statt Mario Konrad)
Karten: Alois Höller (72. Gelb Foul), Fabian Kürner (90. Gelb Unsportl.), Mario Konrad (60. Gelb Kritik), Volkan Düzgün (74. Gelb Foul), Albert Kautz (90. Rot Tätl.)