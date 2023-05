Ein Remis wie ein Sieg

Fünf Niederlagen, ein Remis – so die bescheidene Ausbeute des USV Scheiblingkirchen in den vergangenen sechs Runden. Der Abstiegskampf hat sich in der Regionalliga durch verschiedene Umstände längst zu einem „Royal Rumble“ entwickelt, da helfen eigentlich nur Siege…

…doch dieses eine Remis kann für Scheiblingkirchen noch Gold wert sein. Nicht, weil der eine Punkt in der Tabelle eklatant den Unterschied ausmachen wird – sondern weil Scheiblingkirchen am Sonntag in Minute 75 das 0:2 kassierte und trotz der Hypothek der Pleiten in den Runden davor sich noch irgendwie am eigenen Schopf aus dem Sumpf zog und doch noch irgendwie einen Punkt rettete. Innerhalb von nur 15 Minuten erzielte Scheibling doppelt so viele Tore wie zuletzt in fünf Partien. Dass dann auch noch Tormann Florian Kaltenböck für den Ausgleichstreffer sorgte passt als Moral-Spritze wie die Faust auf‘s Auge.