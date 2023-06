Elchtest als Auftakt

Die Katze ist aus dem Sack: Der Wiener Neustädter SC und die Fortuna, Seite an Seite. In guten wie in schlechten Zeiten. Wobei das noch unter Beweis gestellt werden muss...

Die Fusion zwischen diesen beiden Vereinen bringt einen Hauch von Glamour in die 1. Landesliga und den regionalen Fußball. Dabei hat das neu zusammengestellte Funktionärsteam gleich einen echten Elchtest vor der Brust: Die Trainerfrage ist nämlich zur Stunde noch immer unbeantwortet – und von größter Bedeutung. Hier müssen die Jung-Funktionäre gleich einen Treffer landen und das am besten auch noch schnell. Denn die neue Saison naht mit Riesenschritten und es gibt noch viel zu tun. Denn auch am Spielersektor warten noch viele Stunden Arbeit, bevor es wirklich zur Sache geht. Hier können sich die „Glücksritter“ gleich beweisen und die Kritiker verstummen lassen. Kader und Trainerfrage wird nicht die letzte Bewährungsprobe sein – denn beim WNSC raschelt es schneller als allen lieb ist.