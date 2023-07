Vorwärts scheitern

Traiskirchen spielte 30 Minuten entfesselt, verteidigte 45 Minuten mit Leidenschaft und war 15 Minuten einfach platt. Traiskirchen verkaufte sich gegen Altach teuer. Kaufen kann sich die Kleer-Elf von der alles in allem beachtlichen Leistung aber nichts. Einerseits verpasste der FCM wegen eines späten Doppelschlags der Vorarlberger die Sensation und andererseits hat ein Auftritt im Cup wenig Aussagekraft für das Tagesgeschäft in der RLO.

Was Traiskirchen von dieser Cup-Partie unterm Strich trotzdem mitnehmen kann? Das Team hat Potenzial. Defensiv traten Zdichynec und Co. über weite Strecken überraschend gut auf. Das große Manko bleibt die Chancenauswertung. Das muss in der Liga besser werden. Speziell zum Auftakt gegen Aufsteiger Ardagger. Die Mostviertler sind berüchtigt defensiv. Es droht ein mühsames Geduldsspiel, mit offenem Ausgang. Bringt Traiskirchen jenes Engagement vom vergangenem Freitag auf das Feld, dann sind die Erfolgschancen in Ardagger und (auch anderswo) hoch.