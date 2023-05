Zeitenwende in Scheibling'

Ein Freitag im Mai als Zäsur in der Vereinsgeschichte. 20 Jahre schrieb Scheiblingkirchen eine Erfolgsgeschichte, Kapitel um Kapitel. Meister in der 2. Klasse, Aufstieg in die Gebietsliga, Meister in der Gebietsliga, Meister in der 2. Landesliga, NÖ-Meistercup-Sieg, Meister in der 1. Landesliga. Die Vitrine im Pittentalstadion ist voll.

Der Abstieg bedeutet den ersten Schritt zurück. Und bietet Anlass genug zu einer Standortbestimmung. Denn der aktuelle Kader hat einige Fragezeichen zu beantworten, die goldene Generation ist in die Jahre gekommen bzw. ist kurz davor, mit diesem Etikett versehen zu werden. Der Verein war die letzten Jahre getragen von interner und externer Euphorie. Die Kunst wird sein, dass jetzt, wenn viele Funktionäre und Fans zum ersten Mal einen Rückschlag erleben, dieses Feuer am lodern zu lassen und fokussiert weiter zu arbeiten. Denn auch als 1. Landesliga-Verein ist Scheiblingkirchen noch immer ein absolutes Aushängeschild der Region. Das bleibt unverändert.