Viele Fragezeichen in Stripfing

Werbung

Stripfing - Donaufeld 1:2. Quo vadis Stripfing? Was ist blos los mit den Marchfeldern? Auch gegen Donaufeld konnte die Elf von Trainer Goran Djuricin nicht überzeugen, verlor nach hartem Kampf in Minute 90 mit 1:2. Dabei hatte der SVS in einem intensiven, aggressiven Match mehr den Ball - richtig gefährlich wurde man aber selten.

Mit 0:0 ging es in die Pause, nach dieser sollte es allerdings interessanter werden. Donaufeld konterte Stripfing eiskalt aus. Nach einem Stangler auf die zweite Stange musst Manuel Wolf nur noch einschieben, hinten fehlte bei den Niederösterreichern die Zuordnung. Die Djuricin-Mannen kämpften sich allerdings zurück. Nach einem Foul an Petar Simunic gab es Elfmeter, Darijo Pecirep scheiterte aber an Nick Giuliani.

Markl-Assist sehr, sehr stark

Danach gelang Stripfing sogar der Ausgleich, Timo Altersberger - erst eingewechselt - profitierte von einem Zuspiel von Daniel Markl. Er legte quer, nachdem er einen Gegenspieler stehen ließ und zwei weitere auf sich zog. Altersberger sagte nur noch danke!

Stripfing warf in der Folge alles nach vorne und klopfte stark am Sieg an. Ein Kopfball landete nach einem Corner an der Stange, Markl verzweifelte an einem Verteidiger, Pavic schoss beim Rebound Giuliani an. Donaufeld nachm drei Punkte aus Stripfing mit, Marco Sahanek war ehrlich: „Momentan einfach zu wenig, was wir auf den Platz bringen. Es war kein gutes Spiel von uns, ein Unentschieden wäre aber vielleicht gerechter gewesen.“

Tore: Heim Timo Altersberger (83.), Gast Tobias Fischer (90.), Gast Manuel Wolf (61.)

Stripfing: Kilian Kretschmer, Markus Pavic, Petar Simunic, Kürsat Güclü, Nico Löffler, Paul Sahanek, Daniel Markl, Darijo Pecirep, Simon Furtlehner, Sanin Muminovic, Christian Gartner, Mark Grigoryan, Leon Aichinger, Marco Sahanek, Patrick Wessely, Luka Prso, Timo Altersberger, Patrick Wessely (28. statt Sanin Muminovic), Luka Prso (66. statt Paul Sahanek), Timo Altersberger (66. statt Nico Löffler), Marco Sahanek (75. statt Kürsat Güclü)

SR Donaufeld: Nick Giuliani, Fatih Ekinci, Sandro Widni, Antonio Babic, Felix Orgolitsch, Ilija Petkovic, Manuel Wolf, Merzak Bouguerzi, Lukas Schöfl, Islam Dogan, Philip Schneider, Hadi Mazidi, Tunahan Mercan, Christoph Ochrana, Tobias Fischer, Neki Oda, Rocco Sutterlüty, Rocco Sutterlüty (42. statt Felix Orgolitsch), Tobias Fischer (63. statt Islam Dogan), Tunahan Mercan (79. statt Lukas Schöfl), Christoph Ochrana (79. statt Merzak Bouguerzi)

Karten: Paul Sahanek (25. Gelb Kritik), Christian Gartner (36. Gelb Unsportl.), Darijo Pecirep (81. Gelb Kritik), Islam Dogan (41. Gelb Foul), Philip Schneider (51. Gelb Kritik), Ilija Petkovic (59. Gelb Foul), Tobias Fischer (87. Gelb Kritik), Tobias Fischer (90. Gelb-Rot Unsportl.)