Den Sieg spät eingetütet

Stripfing - ASV Siegendorf 3:1. Die Unruhen rund um die nicht bekommene Zulassung für Liga Zwei beschäftigten die Spieler beim SV Stripfing natürlich auch. Auf dem Rasen sollte man davon zunächst aber nichts merken. Die Marchfelder legten los wie die Feuerwehr, Marco Sahanek stellte schon in Minute drei auf 1:0. Nach einem kurz abgespielten Corner zog er in die Mitte und schlenzte die Kugel schön zur Führung in die Maschen.

Danach taten sich die Heimischen aber schwer, wirkten irgendwie gehemmt und die Gäste aus Siegendorf kamen auf. „Nach dem Tor waren wir sehr passiv. Ich habe das Gefühl gehabt, da wollte die Mannschaft das Ergebnis irgendwie verwalten“, zog Trainer Goran Djuricin sein Fazit. Tor sollten sich die Stripfinger vor der Pause keines mehr fangen, selbst gefährlich wurde man aber auch nicht mehr.

Gleich nach dem Seitenwechsel war es dann aber so weit. Die Stripfinger Hintermannschaft attackierte nicht energisch genug, Lukas Secco dribbelte sich irgendwie durch, bei seinem Drehschuss hatte Kilian Kretschmer im Tor der Heimmannschaft keine Chance.

Zwei Assists von Sahanek

Erst danach löste der Favorit die Handbremse und schlug in der Schlussphase zurück. Marco Sahanek eroberte den Ball und spielte gleich tief auf Goalgetter Darijo Pecirep, der das 2:1 besorgt (74.). Djuricin weiß: „Wenn er auf das Tor geht, ist es zu 99 Prozent ein Tor.“ Sahanek bereitete schließlich auch noch das 3:1 des eingewechselten Daniel Markl vor, war damit an allen drei Treffern direkt beteiligt. Er hätte beinahe noch das 4:1 bejubelt, wurde aufgrund einer angeblichen Abseitsposition allerdings zurückgepfiffen.

Schlussendlich war's egal, Stripfing behielt die drei Punkte zu Hause und damit auch die Tabellenführung der Ostliga. „Schwer erkämpft, aber verdient“, so Djuricin.

Statistik:

SV STRIPFING – ASV SIEGENDORF 3:1 (1:0).

Torfolge: 1:0 (3.) Marco Sahanek, 1:1 (50.) Secco, 2:1 (74.) Pecirep, 3:1 (84.) Markl

Siegendorf: Mydla; Bacher (69. Stursa), Pester, Secco, Zeco (84. Petrović), Schmiedl, Tompte, Buliga, Alozie, Wydra, Frithum (77. Castellano Matallana)

Stripfing: Kretschmer; Altersberger (73. Rakowitz), Simunic, Muminovic, Pavic (82. Wessely); Güclü, Gartner; Gataric (82. Markl), Marco Sahanek, Sahintürk (58. Löffler); Pecirep.

Stripfing, 160 Zuschauer, SR Hadzimuratovic.