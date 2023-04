Diesmal war nur Stripfing spitze

Werbung

Stripfing - TWL Elektra 6:0. Am Samstagvormittag stand Gerald Holzknecht noch relativ einsam am Stripfinger Sportplatz. Der Sektionsleiter begutachtete den Rasen, stand in telefonischem Kontakt mit den absageberechtigten Schiedsrichterfunktionären, wusste nicht so recht, ob Ja oder Nein. Am Ende fiel die Entscheidung auf Ja, das Spitzenspiel der Regionalliga Ost gegen TWL Elektra sollte stattfinden.

Rund zehn Stunden später wird Stripfing diese Entscheidung wohl nicht bereut haben. Denn das Duell Zweiter gegen Erster bekam endlich einmal in der kleinen Marchfeld-Gemeinde auch ein würdiges Drumherum. Zwei TV-Stationen waren vor Ort, zwei Profi-Fotografen - so sah man das in Stripfing bisher maximal im ÖFB-Cup. Auch die Besucher strömten - wohl auch aufgrund der vielen Absagen auf den anderen Plätzen - in deutlich größerer Zahl auf die Anlage als gewohnt, die offizielle Zahl von 250 scheint doch stark untertrieben.

Respekt für Torhüter Uzun

Und zur Freude der Heimischen passte auch die Leistung der Mannschaft zu diesem Tag. Von Beginn weg war Stripfing am Drücker, hatte viele Strafraumszenen und Eckbälle, beschäftigte die Gäste. Etwa, als Nikola Gataric in Minute zehn vergeblich einen Elfmeter forderte, oder als TWL-Torhüter Ertan Uzun den Abschluss von Ali Sahintürk aus spitzem Winkel parierte (17.).

Diese beiden standen dann auch bei einer schönen Szene Mitte des ersten Durchgangs im Fokus. Sahintürk versuchte es mit einem tollen Schlenzer aufs lange Eck, Uzun drehte die Kugel mindestens ebenso toll zur Ecke. Da musste auch der Schütze grinsen und seinem Kollegen Respekt zollen. „Ertan Abi“, rief Sahintürk in Richtung Uzun, was im Türkischen so viel heißt wie „großer Bruder“ - gefolgt von einem Daumen hoch.

Zwei Tore innerhalb fünf Minuten

Bald war aber auch Uzun nicht mehr in der Lage, mit dem Stripfinger Übergewicht zurechtzukommen. Simon Furtlehner drückte nach einem der vielen Eckbälle aus kurzer Distanz zum 1:0 ein (34.), nur vier Minuten später durfte auch Darijo Pecirep eine Jubeltraube um sich herum versammeln. Der Topscorer traf aus der Drehung via Innenstange ins Tor.

Die Gäste forderten zwischen den beiden Toren ebenso einen Elfmeter, als sich Timo Altersberger recht tollpatschig gegen Oliver Pranjic anstellte. Trainer Herbert Gager stieg die Zornesröte ins Gesicht: „Schiri, der reißt ihn um, was ist mit dir?“ Ansonsten war von seiner Elf aber wenig zu sehen, beim besten Konter versprang Ognjen Sipka in guter Position direkt vor dem Schuss der Ball.

Katastrophale Patzer bei den Gästen

Nach Seitenwechsel kamen die Wiener zunächst ein wenig auf, katastrophale Patzer vor dem eigenen Tor luden Stripfing aber zur Entscheidung ein. Zuerst missglückte dem zuvor starken Torhüter Uzun ein Ausflug aus dem Strafraum, weder mit dem Kopf, noch dann mit dem Fuß konnte er den Ball wegschlagen. Gataric stellte den Körper rein, krallte sich die Kugel und traf ins leere Tor (56.). Dann machten binnen fünf Sekunden die Ex-Bundesliga-Akteure Daniel Drescher und Patrick Salomon im eigenen Strafraum nicht das, was man von ihnen erwarten dürfte, auch Josip Francesevic patzte. Gataric schnappte sich neuerlich den Ball und sagte mit einem Blattler ins rechte Eck ein zweites Mal Danke (61.).

Damit war die Partie natürlich gegessen, Stripfing legte sogar noch die Treffer fünf und sechs nach. Der eingewechselte Kapitän Nico Löffler hatte Glück, als seine Hereingabe ins Tor abgefälscht wurde. Gataric schnürte noch den Dreierpack.

Stripfing ist wieder Tabellenführer

Für die Gäste also ein ganz bitterer Nachmittag, die verlorene Tabellenführung war da wohl das geringste Problem. Stripfing hingegen freute sich über den ersten Sieg nach drei vergeblichen Versuchen und über die Rückkehr auf Rang eins, wie Trainer Goran Djuricin beschrieb: „Ich glaube, die Mannschaft wollte und hat auch eine Reaktion gezeigt. Eine, die sehr wichtig war, und auf die ich auch gehofft habe. Wir haben auch das nötige Glück gehabt, das wir die letzten Wochen nicht gehabt haben - mit Schiedsrichterentscheidungen, mit Chancenauswertung, und so weiter. Aber die Mannschaft war sehr kompakt und es freut mich sehr, dass wir so eine Antwort gegeben hat. Jetzt müssen wir demütig bleiben, ruhig bleiben und diesen Weg weitergehen die nächsten fünf Spiele.“

Statistik:

Stripfing - TWL Elektra 6:0 (2:0)

Torfolge: 1:0 (34.) Furtlehner, 2:0 (38.) Pecirep, 3:0 (56.) Gataric, 4:0 (61.) Gataric, 5:0 (68.) Löffler, 6:0 (90+2.) Gataric

Karten: Furtlehner (75., Gelbe Karte Foul)

Stripfing: Kretschmer; Altersberger, Furtlehner, Muminovic (69. Prso), Pavic (73. Wessely); Gataric, Güclü, Gartner (69. Simunic), Sahintürk (57. Löffler); Pecirep (73. Markl), Marco Sahanek.

TWL Elektra: Uzun; Francisevic, Drescher, Rajic (81. Matic), Babic; Salomon, Tahirovic (57. Mijatovic); Sipka (89. Wendl), Gökcek (89. Pichler), Pranjic (81. Sarcevic); Sen.

250 Zuschauer, Schiedsrichter: Markus Greinecker