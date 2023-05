„In Niederösterreich nur Wiener Neustadt“

Zwei spannende Fragen ergaben sich durch die Meldung, dass die sechsjährige Erfolgsgeschichte zwischen der SV Gloggnitz und Trainer Thomas Leonhardsberger im Sommer ihr Ende finden würde. Zum einen: „Wer wird neuer Trainer?“ und zum anderen: „Was macht ,Leo‘ im Sommer?“ Die erste Frage hat seit der Vorwoche eine Antwort. Wie berichtet wird Thomas Markytan, aktuell Coach von Gebietsliga-Abstiegskandidat ASK Trumau, in die großen Fußstapfen von Leonhardsberger treten.

Um die zweite Frage ranken sich aktuell heiße Gerüchte. Das heißeste? Thomas Leonhardsberger soll beim Wiener Neustädter SC das Traineramt übernehmen. „Bis jetzt gab es aber noch keinen Kontakt“, so Leonhardsberger, der als Stürmer in der Prä-Stronach-Bundesliga-Ära die WNSC-Dress trug, dort bei vielen Fans noch immer hoch im Kurs steht. In der Gerüchteküche wurde „Leo“ auch mit anderen Vereinen in Verbindung gebracht. Dem schiebt er aber einen Riegel vor: „In Niederösterreich gibt es für mich nur Wiener Neustadt.“

Über das Bundesland hinaus könnte sich Leonhardsberger auch wieder ein Engagement in der Steiermark vorstellen, dort hatte er vor seiner Gloggnitz-Zeit schon gute Erfahrungen gemacht. Auch bei interessanten Angeboten aus Wien würde er grübeln.