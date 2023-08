Bester Start seit der Abbruchsaison

Vier Spiele, vier Siege – als einziges Regionalliga-Team noch ungeschlagen und damit selbstredend an der Tabellenspitze. Der SV Leobendorf ist weiterhin nicht zu bremsen.

Schaut man in der Statistik einige Jahre zurück, fallen drei Spielzeiten auf, in denen es zum Start ähnlich gut oder sogar noch besser lief. 2020/21, bevor es zu Abbruch wegen Corona kam, siegten die Jungs von Trainer Sascha Laschet sechsmal in Folge, ehe es eine Niederlage gegen Traiskirchen setzte und die Saison nach sieben Spielen im Oktober beendet wurde.

Ein Rückblick

2014/15, damals noch in der 1. Landesliga, blieben die Roten zu Beginn auch sechs Spiele ungeschlagen. Vier Siege und zwei Remis brachten 14 Punkte und damit einen Top-Saisonstart. Noch besser lief es in der Meistersaison 2010/11 in der 2. Landsliga Ost. Da startete Leobendorf – wie heuer – mit vier vollen Erfolgen, remisierte dann, um noch zweimal zu gewinnen. Die 19 Punkte waren ein solider Grundstein für die Meisterschaft und den Aufstieg in die 1. Landesliga.

Zurück ins aktutelle – sehr erfolgreiche – Geschehen. Offensiv trägt der Erfolg mehrere Namen. Das Trio Oliver Pranjic, Marco Sahanek und Marco Miesenböck ist an fast jedem Leobendorfer Tor beteilitg, auch gegen Aufsteiger Ardagger waren es einmal mehr Neuzugang Sahanek und „Spezi“ Miesenböck, die trafen. Damit halten die Beiden bei zwei Saisontoren, Pranjic bei drei. Heißt: Sieben der elf Leobendorfer Treffer geht auf das Konto der Offensivkräfte.

Beste Abwehr der Liga

Aber nicht nur im Angriff passt es, auch die Defensive ist herauszustreichen. Mit nur drei Gegentreffern stellt man die beste Abwehr der Liga, gegen Ardagger spielte Goalie Lukas Schwaiger erstmals in dieser Saison zu Null.

Kurios: Der FC Marchfeld steht mit ebenfalls drei Gegentoren auf Rang 15 und ist Vorletzter, weil man selbst noch nicht traf.