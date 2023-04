Bocks Premierenstreffer verlängerte Serie

Werbung

Da ist es endlich! Nach 14 Ostliga-Einsätzen (zwölf davon unter 20 Minuten) durfte Leobendorf-Youngster Nico Bock über seinen ersten Treffer in der Regionalliga jubeln. In der zweiten Mannschaft trifft der Stürmer regelmäßig, er hält in der 1. Klasse Nordwest aktuell bei sieben Treffern. Jetzt klappte es auch in der Regionalliga. Das begeisterte natürlich nicht nur die Verantwortlichen rund um Sportleiter Michael Tackner („Freut mich sehr für ihn, dass er sich beweisen konnte“), sondern verlängerte eine richtig starke Leobendorfer Serie. Der SVL verlor zum letzten Mal am 3. März in Krems und damit überhaupt nur einmal seit Rückrundenstart. Zwölf Punkte stehen nach sieben Runden auf dem Konto, insgesamt sind es 28.

Tackner weiß: „Die Stimmung ist richtig gut. Man sieht, dass wir sehr gut stehen und im Moment für jeden Gegner schwer zu bespielen sind.“ Für ihn ist bei der Mannschaft eine ganz andere Körpersprache zu sehen, als noch im Herbst: „Das merkt man bei den Spielern auch, sie gehen jetzt mit einem ganz anderen Selbstvertrauen in die Partien und glauben auch dran, dass man zum Beispiel gegen Stripfing was mitnehmen kann.“

Konrad und Kautz wieder dabei

Um die Defensive muss sich Laschet aktuell ohnehin keine Sorgen machen, und offensiv hat er am Freitag auch ein paar Sorgenfalten weniger. Albert Kautz bekam für seine angebliche Tätlichkeit nach Vorlage des Videos die Mindeststrafe von einem Spiel und auch Kapitän Mario Konrad hat seine Gelbsperre abgesessen. „Offensiv hat der Laschi jetzt natürlich einige Optionen“, wies Tackner noch einmal auf die Rückkehrer hin.