Déjà-vu bei Cup-Auslosung

Im letzten Sommer war es der SKN St. Pölten, dieses Jahr ist es der SV Horn. Leobendorf erlebte bei der Auslosung zur ersten Runde des UNIQA ÖFB-Cup Déjà-vu der besonderen Art. „Die losen uns jetzt anscheinend immer den ersten Vorbereitungsgegner zu“, konnte es auch Sportleiter Michael Tackner kaum glauben. Erst am Freitag spielte der SVL gegen die Waldviertler, am Ende stand's 2:2.

In knapp einem Monat kommt es also zum Wiedersehen mit dem Zweitligisten, Tackner kann dem Los etwas abgewinnen: „Ein gestandener Zweitligist aus der Umgebung ist immer interessant. Ein schwieriger Gegner, aber bei einer Top-Leistung zu Hause sicher auch schlagbar.“ Die Cup-Partie gegen St. Pölten verlor man im Vorjahr – nach guter Leistung – knapp mit 1:2. Dass man also auch „Große“ ärgern kann, hat man schon bewiesen. Geht es nach Tackner, soll heuer noch mehr rausschauen.

Celik wahrscheinlich in Stockerau, Düzgün nach Traiskirchen

Nicht mehr mit dabei ist ja bekanntlich Okan Celik, der neben Albert Kautz, Volkan Düzgün, Mario Konrad, Florian Heindl und Felix Winkelmayer den Verein verlässt. Der Mittelfeldspieler soll – genau wie Mario Konrad – beim SV Stockerau andocken und dort unter Robert Haas in der 2. Landesliga Ost nächstes Jahr den Titel feiern.

Ein anderer Mittelfeldmann bleibt in der Liga und trifft in der kommenden Spielzeit als Gegner auf den SVL: Volkan Düzgün. Der Kreativgeist schließt sich dem FCM Traiskrichen und Hans Kleer an.