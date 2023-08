Dem neuen Kapitän fehlt oft die Stimme

Innenverteidiger Thomas Bar-tholomay ist seit dieser Saison Kapitän des SV Leobendorf und damit Nachfolger von Mario Konrad. Das entschied Trainer Sascha Laschet in der Vorbereitung. Lukas Schwaiger und Marco Miesenböck sind seine Stellvertreter.

„Viel hat sich nicht geändert“, erzählt Bartholomay, „ich war bereits vorher Führungsspieler und der Trainer und meine Mitspieler haben viel Wert auf meine Meinung gelegt.“ Neu sind dafür das Einlaufen ganz vorne und der Münzwurf vor dem Match.

„Die größte Umstellung für mich ist aber, vor der Spiel in der Kabine die letzten motivierenden Worte zu sprechen, bevor es aufs Feld geht, und die Jubelstimmung nach einem Sieg zu starten“, so der 29-Jährige, der im November seinen 30. Geburtstag feiert. Den Start als neuer SVL-Spielführer hätte er sich eigentlich nicht besser ausmalen können, verloren die Leobendorfer mit ihm als Kapitän doch bis dato noch kein Pflichtspiel (am heutige Dienstag steht noch die Draßburg-Partie an). Im Cup gegen Horn gab's bekanntlich den Aufstieg, gegen Donaufeld gewann man dann in der ersten Meisterschaftsrunde mit 4:1 – inklusive Bartholomay-Tor.

Bartholomay braucht Assistenten

Zurück zur Jubelstimmung, die der Defensivexperte zuvor ansprach: „Weil ich nach einem Spiel durch das viele Coaching oft keine Stimme mehr hab, wird diese Aufgabe (Siegesgesang in der Kabine, Anm.) auf andere Spieler oder Betreuer übertragen werden müssen.“