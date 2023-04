Der Abstiegskampf wird immer knuspriger

Die 0:1-Niederlage im Nachtrag am Dienstag gegen Traiskirchen war erst die zweite Leobendorfer Pleite im Frühjahr. Am Samstag fing man sich dann spät noch das 2:2 gegen Donaufeld und musste sich mit einem Punkt begnügen.

Die eigene Ausbeute und die Siege von beispielsweise Wr. Neustadt und Siegendorf schoben das Feld noch enger zusammen. Siegendorf, als Vorlezter nur zwei Zähler hinter Leobendorf, hält bei 27 Punkten, Neusiedl steht mit 31 Punkten auf Rang zehn. Sportleiter Michael Tackner will vor allem aus der letzten Partie, als man in Minute 92 noch den Ausgleich schlucken musste, seine Lehren ziehen: „Wir müssen lernen, dass der unbedingte Wille, egal was es kostet, immer da sein muss. Das können wir uns von Donaufeld abschauen.“

Tackner: „Nur mehr 100 Prozent“

Er fordert vollste Konzentration und auch mentale Fitness: „Bei uns muss jeder Spieler wissen: Wir spielen ein gutes Frühjahr, aber wir sind noch immer voll unten dabei. Es gibt jetzt nur 100 Prozent, und das muss man zu jedem Zeitpunkt sehen.“ Schon am Freitag geht es zum „Sechs-Punkte-Spiel“ nach Draßburg, die Burgenländer verloren zuletzt gegen Krems und halten bei 30 Punkten. Leobendorf würde bei einem vollen Erfolg vorbeiziehen. Danach kommt ein „Bonus-Spiel“ gegen den Tabellenzweiten TWL Elektra, ehe man spielfrei ist und nach Siegendorf muss.

„Wir haben erst zwei Partien verloren, also das ist kein schlechtes Frühjahr. Aber jeder Spieler muss jetzt noch den Tick mehr geben. Es werden schwere Wochen, aber wir haben es selbst in der Hand“, so Tackner.