Die Chancenauswertung

Zwölf geschossene, neun bekommene Tore, davon aber jeweils zwei bei der vorgezogenen ersten Frühjahrsrunde im November gegen den FC Marchfeld (2:2). Sprich: Im Kalenderjahr 2023 bekam der SV Leobendorf erst sieben Gegentreffer. Die Hintermannschaft steht gut, so auch am Freitag, wo Thomas Bartholomay und Daniel Fischer wieder innen verteidigten. Trainer Sascha Laschet wollte in Wien nicht auf Außenverteidiger Stefan Baldia verzichten, auf der anderen Seite spielte wieder Fabian Hauer – so rückte Michael Lechner auf die ungewohnter Sechser-Position nach vorne. „Hat er sehr gut gemacht“, gab es Lob von Sportleiter Michael Tackner.

Der wusste nach dem 0:0, dass man hinten wieder top war, vorne aber einmal mehr das Runde nicht ins Eckige wollte: „Mit einem Sieg hätten wir wahrscheinlich das Abstiegsgespenst vertrieben.“

Aber auch ohne den Dreier beim TWL Elektra sieht es gut aus, denn am Samstag kommen drei Punkte dazu. Der Gegner würde nämlich Bruck heißen. Danach muss man noch nach Siegendorf und erwartet zu Hause die Wiener Viktoria.

Mohamed Shousha gab sein Comeback

Ebenfalls erfreulich: Flügelspieler Mohamed Shousha feierte nach über drei Monaten Verletzungspause ein Kurz-Comeback und schnupperte wieder Ostliga-Luft. Er gibt Laschet im Meisterschaftsfinish vorne eine weitere Option. Jetzt ist man erstmal spielfrei und kann den Rest beobachten.