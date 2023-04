Doppelte Premiere und wieder eine Rote

Werbung

Ein 1:0-Auswärtssieg beim Aufsteiger klingt auf den ersten Blick nicht sonderlich spektakulär, auf den zweiten bot der Auftritt der Leobendorf in Scheiblingkirchen aber reichlich Gesprächsstoff. Wir bitten die wichtigsten Personen vom vergangenen Freitag vor den Vorhang:

Marco Roskopf

Eine Hiobsbotschaft gab es für Coach Sascha Laschet im Vorfeld dieser Partie, Tormann Lukas Schwaiger musste sich mit einer Grippe krankheitsbedingt abmelden. Dafür begann der 19-jährige Roskopf als Nummer eins des SVL, es war – nach einigen Spielen in der Sommer- und Wintervorbereitung – sein erster Einsatz in der Regionalliga. „Er hat zwar nicht viel zu tun gehabt, aber seine Sache wirklich gut gemacht und viel Ruhe ausgestrahlt“, war Michael Tackner, Leobendorfs sportliche Leiter, begeistert.

Manuel Botic

Der 24-jährige Neuzugang im Mittelfeld schoss endlich sein erstes Tor im roten Dress, belohnte sich für die starken Leistungen in den letzten Wochen. Dennoch gab es einen kleinen Wermutstropfen: Der Ex-Admiraner kassierten einen Schlag und musste zur Halbzeit ausgewechselt werden. „Es dürfte nichts Schlimmeres sein, für den Schlager gegen Stripfing sollte er wieder fit sein“, meint Tackner.

Albert Kautz

Fix fehlen wird indes ein weiterer Neuer. Kautz kassierte nach der Gelb-Roten Karte gegen Krems diesmal glatt Rot wegen einer angeblichen Tätlichkeit. Das konnten Tackner und viele Leobendorfer Fans und Funktionäre, die im Pittental-Stadion dabei waren, aber nicht verstehen: „Es war ein sehr hartes Foul an ihm, worüber sich Albert, emotional, wie er ist, aufgeregt hat. Dann kam es zu einem kleinen Gerangel, aber es war definitiv keine Tätlichkeit“, so Tackner, der jetzt vor dem Strafausschuss vorsprechen will.

Neben Kautz wird gegen die Stripfinger übrigens auch Stürmer Mario Konrad fehlen, der Kapitän sah zum fünften Mal Gelb.

Sascha Laschet

Der Trainer fand den perfekten Matchplan gegen die Scheiblingkirchner, schlug die Mannen von Coach Christoph Knaller ein wenig mit den eigenen Waffen, sprich hinten gut stehen und schnell umschalten. Stichwort Abwehr: Vor allem die defensive Stabilität der Leobendorfer, schon in den letzten Wochen ersichtlich, beeindruckt. Nur drei Gegentore aus den ersten sechs Frühjahrspartien sprechen eine deutliche Sprache: „Sascha war nach den vielen Gegentoren im Herbst verärgert und hat mit den Burschen über den Winter intensiv daran gearbeitet.“