Ein Weinviertler für Leobendorf

Nachdem der SV Leobendorf schon die Rückholaktion von Oliver Pranjic bekanntgab, ist nun auch eine zweite Neuverpflichtung für die kommende Saison in trockenen Tüchern. Maximilian Jaindl wechselt innerhalb der Ostliga die Fronten und verteidigt anstatt für den Kremser SC in Zukunft unter der Burg Kreuzenstein. „Mit Maximilian Jaindl stößt ein junger, körperlich starker Defensivspieler zu unserem Verein“, heißt es auf der vereinsinternen Facebookseite. Jaindl kann sowohl links, als auch innen in der Abwehrkette spielen. Auf die Freigabe von Stammverein Rapid Wien muss man allerdings noch warten, die sollte aber nur noch Formsache sein.

Der 21-Jährige erläuterte die Gründe, warum seine Wahl auf den SVL fiel: „Mich hat der Klub und das Gesamtpakt absolut überzeugt. Die Gespräche mit dem Trainer und den Verantwortlichen sind sehr gut verlaufen und ich hatte von Anfang an ein gutes und vertrauensvolles Gefühl.“ Er brennt auf die neue Aufgabe im Bezirk Korneuburg: „Aus sportlicher Sicht erweist sich Leobendorf als traditionsreicher Verein, mit vielen Ambitionen, wo ich als Spieler meinen Teil zum Erfolg beitragen kann und will.“

Konkurrenz ist groß

Neben den Innenverteidigern Thomas Bartholomay und Daniel Fischer ist auch außen mit Michael Lechner und Stefan Baldia der Konkurrenzkampf auf den Jaindl-Positionen groß.