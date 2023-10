Entfesselter Quattropacker

4:1 gegen Neusiedl, 4:1 gegen den FavAC und am Nationalfeiertag 5:0 gegen Oberwart – die Bilanz, seit Norbert Schweitzer das Zepter in Leobendorf schwingt, ist beeindruckend. 13 geschossene Tore in drei Partie zeigen, dass sich der SVL wieder nach oben orientieren kann.

Mitverantwortlich dafür war Marco Hofer. Der Flügelspieler schnürte in Oberwart vor der Pause einen lupenreinen Hattrick und legte nach dem Seitenwechsel noch einen Treffer nach. „Er war entfesselt. Wirklich toll, ich vergönn ihm das extrem. Er ist ein Spieler, der immer 100 Prozent gibt“, streute Schweitzer seinem Schützling Rosen.

Der 23-Jährige kam im Sommer 2020 von den Rapid Amateuren ins Weinviertel, traf zuvor in 74 Regionalligaspielen für Leobendorf achtmal ins Schwarze. Gegen Oberwart polierte er die eigene Statistik mit vier Treffern ein wenig auf und konnte danach schmunzeln: „In der Jugend ist mir das öfter gelungen, da gewinnt man doch relativ hoch. Im Erwachsenenfußball ist es der erste Viererpack. Unfassbar, aber man muss schon sagen, dass das nötige Quäntchen Glück dabei war. Ich bini immer riichtig gestanden.“

Lob für die Mitspieler

Er hob seine Offensivkollegen hervor: „Wir haben vorne überragende Spieler, deswegen haben wir auch schon so viele Tore geschossen.“ Jetzt empfangen Hofer und Co den Kremser SC zum NÖ-Kracher. „Wir haben jetzt dreimal die Pflicht gehabt und gegen unangenehme Gegner dreimal gewonnen“, freut sich Schweitzer, der vor den Top-Duellen gegen die Top-Teams Krems und Donaufeld anmerkt: „Jetzt kommt zweimal die Kür. Wir können ohne Druck spielen.“