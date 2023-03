Guter Zeitpunkt für den Premierentreffer

Im Winter gekommen, ist Innenverteidiger Daniel Fischer rasch zu einer Fixgröße in der Leobendorfer Defensive avanciert. Auch nach der Rückkehr von Abwehrchef Thomas Bartholomay, der gegen Wr. Neustadt erstmals in der Startelf stand, blieb der 25-Jährige in der Startelf. Stattdessen musste Vize-Kapitän Okan Celik auf die Bank.

Fischer zahlte das Vertrauen in Minute 75 zurück. Der Linksfuß drückte eine Freistoßflanke von der Seite zum verdienten 1:1 über die Linie und wurde danach folgerichtig von seinen Kollegen geherzt.

Genau der richtige Moment für den Premierentreffer im Leobendorf-Trikot, oder? „Das definitiv. Das 1:1 war schon sehr wichtig. Unser Minimalziel war, dass wir dort nicht verlieren“, erklärte Sportleiter Michael Tackner im Nachgang.

