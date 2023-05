(K)ein Kopfballungeheuer

Im wichtigen Aufeinandertreffen mit einem direkten Kontrahenten um den Ligaverbleib lieferte der SV Leobendorf. Die Jungs von Trainer Sacha Laschet ließen hinten wenig anbrennen und gewannen gegen Draßburg mit 1:0. „Jetzt genießen wir einmal“, atmete Sportleiter Michael Tackner nach dem Dreier durch.

„Das eine oder andere Tor war schon dabei“

Maßgeblich am Erfolg beteiligt war Marco Miesenböck. Der Offensivmann, der erst vor wenigen Wochen wieder zur Mannschaft dazustieß, nachdem ihn ein Muskelfaserriss im Oberschenkel gestoppt hatte, erzielte das entscheidende Tor – mit dem Kopf.

Dabei zählt das Kopfballspiel nicht unbedingt zu seinen Stärken. „Das ist richtig“, lachte er direkt nach der Partie, „so viele Tore habe ich in meiner Karriere mit dem Kopf noch nicht gemacht, aber das eine oder andere war schon dabei. Wenn ich eine Chance habe mit dem Kopf, dann ist sie meistens drin. Aber zu so vielen Chancen komm ich leider nicht“, führte er weiter aus. Am Freitag gab es wieder einmal so eine: Bernhard Hahn bekam den Ball links und zirkelte die Flanke mustergültig zur Mitte. „Ich hab geschaut, dass ich mich gut positioniere, und wie der Ball dann gekommen ist, bin ich vor den Verteidiger gelaufen und hab ihn reingehaut.“ Viel nachgedacht hat „Miese“ dabei nicht, wie er schildert: „Nur, dass ich ihn jetzt reinhau.“ Genau so war es auch, Sekunden später ließ er sich feiern.

Großes Lob an die Mannschaft, wir haben uns richtig gut verkauft. Auf die Leistung können wir aufbauen. Marco Miesenböck, nach dem Sieg in Draßburg

Für den 31-Jährigen war es „eine richtig gute Mannschaftsleistung“, bei der „jeder für jeden alles gegeben hat“. Er war glücklich: „Großes Lob an die Mannschaft, wir haben uns richtig gut verkauft. Auf die Leistung können wir aufbauen.“ Und auch wenn Miesenböck kein Kopfballungeheuer mehr wird, weiß er: „Dafür habe ich andere Qualitäten.“

Der eine oder andere Treffer ist dennoch drin, wie man in Draßburg gesehen hat. Der Miesenböck-Kopfball brachte wichtige drei Punkte im Abstiegskampf der Leobendorfer. Wie geht es jetzt weiter? Am Freitag wartet auswärts der Tabellenzweite TWL Elektra mit den Ex-Leobendorfern Oliver Pranjic und Kristian Babic.