Leobendorf gehen die Kapitäne aus

Thomas Bartholomay fehlte schon vergangenen Spieltag in Traiskirchen, als sich Leobendorf erstmals in dieser Saison geschlagen geben musste. Der Innenverteidiger musste nach einem Stich im Oberschenkel passen und wurde auch gegen Wr. Viktoria nicht fit.

Marco Miesenböck, sein Ersatzmann als Kapitän, führte seine Farben beim Auswärtsspiel gegen den FCM aufs Feld, wurde dort allerdings zur Pause ausgewechselt. Auch er kämpft mit muskulären Problemen und wurde für das Heimspiel gegen die Viktoria nicht fit. Sascha Viertl kam in Traiskirchen an seiner Stelle ins Spiel – er war der dritte namhafte Ausfall gegen die Meidlinger. Der Routinier erkrankte. „Nicht die unwichtigsten Spieler“, merkte Sportleiter Michael Tackner an.

So führte Torhüter Lukas Schwaiger den SVL gegen die Wiener Viktoria erstmals als Kapitän von Beginn an aufs Feld, der sich gegen Ex-Rapidler Philipp Schobesberger und Co vor der Pause recht gut anstellte und sogar höher hätte führen können. Als die Partie dann nach dem Seitenwechsel zugunsten der Gäste kippte, gab Tackner zu: „In solchen Situationen merkt man dann schon, dass drei potenzielle Kapitäne bzw. Führungsspieler auf dem Platz fehlen, die vielleicht auch einmal laut werden.“

Schwaiger: „Nächste Woche voll angreifen“

Schließlich wurde nichts aus dem Premierensieg mit der Binde am Arm für Schwaiger, weil die Wiener nichts mehr anbrennen ließen. „Schade“, wusste Tackner nach der Partie, „weil viel mehr möglich gewesen wäre.“ Torhüter Schwaiger blickt schon nach Mannsdorf, zum FC Marchfeld. Dort spielt Leobendorf am Freitag: „Wir müssen nach vorne schauen und nächste Woche voll angreifen.“

Manuel Botic trainiert wieder

Gegen die Friesenbichler-Elf sind zumindest Viertl und Miesenböck wieder Thema. Bartholomay wird wohl noch ein, zwei Wochen pausieren müssen, dafür ist Manuel Botic – ebenfalls schon länger verletzt – wieder im Individualtraining. Der Kreativspieler soll demnächst in der zweiten Mannschaft Spielpraxis sammeln, ehe er wieder in der Ostliga mitwirken wird.