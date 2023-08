Leobendorf jubelt über perfekten Saisonstart

Mit einem Mammutprogramm startete Leobendorf in die Saison. Im ÖFB-Cup hatte man Zweitligist Horn vor der Brust, in der Liga wartete die schwere Auswärtsaufgabe beim Vorjahresdritten Donaufeld. Trainer Sascha Laschet fand offenbar die richtigen Worte und stellte seine Mannschaft ideal auf beide Spiele vor, denn mit den beiden Siegen kann man von einem perfekten Saisonstart sprechen.

Schon gegen Horn zeigten Marco Sahanek, Oliver Pranjic und Co, wie viel Qualität man auf den Platz bringen kann. Am Freitag gegen Donaufeld überzeugte man spielerisch nicht ganz so, wie noch gegen die Waldviertler, war aber äußerst präsent in den Zweikämpfen und effizient. Was sagt Sportleiter Michael Tackner zum Saisonstart? „Sehr gelungen, wir sind sehr zufrieden.“

Pranjic: „Fühle mich wohl“

Flügelspieler Pranjic, der nach einem Jahr beim TWL Elektra wieder die Außenbahn in Leobendorf beackert, brachte als „Welcome-back-Geschenk“ zwei Tore mit. Gegen den SV Horn gelang ihm in Minute 100 in der Verlängerung das Siegestor, auch jetzt gegen Donaufeld durfte er über einen eigenen Treffer jubeln. „Mir geht es gut, das sieht man glaub ich auch“, schmunzelt der Rückkehrer. „Schön wieder zu Hause zu sein, wo ich mich sehr wohlfühle. Der Saisonstart ist wirklich top.“

Weiter geht's am Samstag gegen Draßburg. Die Burgenländer überraschten mit einem 2:0-Sieg gegen den FC Marchfeld. Nach dem Heimspiel muss Leobendorf auswärts bei den Young Violets ran. Auch die Wiener gewannen ihre Auftaktpartie, sie gastieren am Freitag beim FC Marchfeld.