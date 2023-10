Leobendorf performte vor knapp 3.000 Leuten

Die Walter Göttinger-Tribüne gehört am Mittwochabend den Sturm Graz-Fans, die unter der Burg Kreuzenstein für prächtige Stimmung sorgten. Auch alle andere Plätze im Sparkasse Stadion Leobendorf waren vergeben, alle 1.500 Tickets wurden schon lange vor dem Cup-Schlager gegen die Grazer verkauft. „Das Sturm-Spiel war geil“, traf Leobendorf-Coach Sascha Laschet den Nagel auf den Kopf.

Auch wenn beim 0:3 die Sensation ausblieb, der Verein präsentierte sich prächtig organisiert, die Spieler auf dem Rasen taten ihr Übriges dazu. Marco Sahanek und Co hielten das Match lange offen, hätten mit ein bisschen Glück sogar in Führung gehen können. Ein abgefälschter Schuss kurz vor der Pause brachte das 1:0 für den Bundesligisten. In Durchgang zwei kam Teamspieler Alexander Prass bei Sturm, der prompt das 2:0 erzielte, schlussendlich stand es 3:0 aus Sturm-Sicht. Zurück zur Organisation: Lange Wartezeiten blieben genau so aus wie offene Fragen, Leobendorf dachte im Vorfeld an alles, hatte genug Personal und jede Menge Freude für bzw. am Spektakel. Die 1.500 Zuschauer kamen auf ihre Kosten.

Auch gegen den Sportclub war die Hütte voll

Auch am Samstag performten die Niederösterreicher wieder vor vielen Zuschauern, 1.423 standen im offiziellen Matchbericht gegen den Wr. Sport-Club. Die NÖN fragte bei Laschet nach, ob man sich daran gewöhnen könnte? „Auf jeden Fall. Ich kenne es ja, aus meiner Zeit als Profi, aber für die Burschen ist das natürlich super. Wenn wir weiter vorne wären, hätten wir vielleicht zu Hause auch mehr Zuschauer“, hofft er, vielleicht schon am Samstag, auf den Turnaround. Gut spielen tut sein Team nämlich fast wöchentlich, einzig die nötigen Tore fehlen. Gegen den WSC hätte man schon vor der Pause klar vorne liegen können, musste in der Schlussphase aber ein 0:2 noch in ein 2:2 verwandeln.

Laschet blickt schon auf das Duell mit Tabellenschlusslicht Mauerwerk voraus. Was er sich erwartet? „Drei Punkte, wie immer.“ Fix fehlen wird dabei Dusan Lazarevic, der sich in einem Zweikampf gegen Sturm Graz unglücklich am Knie verletzte und noch auf seinen MRT-Befund wartet. Er war schon gegen den Sport-Club nicht dabei, ebenso wie Marco Hofer, der mit einer Magen-Darm-Geschichte passen musste. Dafür meldete sich Oliver Pranjic zurück, der gegen Sturm mit Knieproblemen zunächst draußen blieb und erst in der Schlussphase von der Bank kam. In Hernals bereitete er das 2:2 vor.