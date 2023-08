Leobendorf surft auf der Erfolgswelle

Täglich grüßt das Murmeltier – diesmal in Wien Favoriten. Dort besiegte Leobendorf am Freitag nämlich die Young Violets rund um Ex-Profi Philipp Hosiner mit 2:1. Schon am Dienstag der Vorwoche gewannen die Jungs von Trainer Sascha Laschet den Nachtrag gegen Draßburg.

Auffällig dabei sind zwei Dinge: Offensiv ist Leobendorf immer für einen Treffer gut, hinten steht man gut und kompakt. Sportleiter Michael Tackner versuchte, die Gründe für den Erfolgslauf zu benennen: „Wenig Verletzungen, keine Gesperrten und eine super Stimmung. Die Mannschaft hat die Qualität und auch das Selbstvertrauen.“ Dazu kommen auch noch Comeback-Qualitäten und mit Neo-Spielmacher Marco Sahanek ein super Standard-schütze: Gegen Horn kam man nach 2:0-Führung und dem zwischenzeitlichen 2:2 nämlich in der Verlängerung noch einmal zurück und stellte auf 3:2, gegen Draßburg verwandelte man einen ganz frühen 0:1-Rückstand in ein souveränes 3:1.

Zweimal Eckball, zweimal Eigentor

Ein Sahanek-Corner war dabei ausschlaggebend, wurde dieser doch von den Burgenländern ins eigene Tor gelenkt. Selbes Spiel am Freitag: Ruhender Ball, Sahanek mit links von der Seite, Eigentor. „Ja“, schmunzelt er, „zweimal das gleiche Tor.“ Für Tackner kommt das nicht von ungefähr: „Da sieht man, dass die Standards super kommen. Ganz schwer zu verteidigen.“ Praktisch zum Drüberstreuen machte der frühere Indien-Legionär das 2:0 selbst, er chipte die Kugel gekonnt über den violetten Goalie.

Der 33-Jährige ist glücklich: „Wir sind natürlich zufrieden, das ist klar. Es gibt jetzt auch bei den Zuschauern eine kleine Euphorie, und die wollen wir so lange wie möglich beibehalten.“ Nachsatz: „Wir haben von Anfang an gewusst, dass wir einen guten Kader haben. Der Trainer gibt uns auch das Selbstvertrauen.“ Aber nicht nur Selbstvertrauen und Qualität sind ausschlaggebend, sondern auch der Zusammenhalt. So versteht sich Sahanek auch abseits des Platzes mit vielen seiner Kollegen, er ließ am Freitag den Abend noch mit Stürmer Marco Miesenböck ausklingen und das Match Revue passieren.

Weiter geht's schon am Samstag zu Hause gegen Aufsteiger Ardagger/Viehdorf. Die Spielgemeinschaft knöpfte dem FC Marchfeld beim 0:0 letzten Freitag einen Punkt ab und ist solide gestartet.