SV Leobendorf Leobendorfer Serie riss

Erstmals Startelf. Maximilian Jaind (re.) verteidigte in Traiskirchen zum ersten Mal von Beginn an für Leobendorf. Der Linksfuß konnte die erste Pleite auch nicht abwenden. Foto: Malcolm Zottl

Werbung

S ascha Laschet und seine Mannen starteten mit vier Siegen in die Saison. In Traiskirchen setzte es am Freitag die erste Niederlage.

Sascha Laschet musste seine eingespielte Stammelf vor dem Auswärtsspiel in Traiskirchen umkrempeln, ausgerechnet Kapitän und Abwehrchef Thomas Bartholomay fiel aus. Der Innenverteidiger erklärte: „Ich hab' einen leichten Stich im hinteren Oberschenkel gespürt. Genaue Diagnose gibt es noch keine, aber ich war am Freitag nicht fit genug für ein Spiel.“ Für Sportleiter Michael Tackner wäre es zu einfach, die erste Saisonniederlage „nur“ auf dem Bartholomay-Ausfall aufzuhängen. „Sicher wird das auch ein Mitgrund gewesen sein, aber die Mannschaft, die auf dem Platz gestanden ist, kann es viel besser.“ Für den Kapitän rückte der im Sommer aus Krems gekommene Maximilian Jaindl in die Inneverteidigung. Im Spiel selbst markierte Oliver Pranjic mit Saisontor Nummer vier das 1:0, mit einem Doppelschlag drehte Traiskirchen das Match aber noch vor der Pause. Ausgerechnet Ex-Leobendorfer Volkan Düzgün traf dann zum 3:1, der Anschlusstreffer von Marco Sahanek war zu wenig.