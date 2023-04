Mit Bartholomay kam die Stabilität zurück

Werbung

Im Sommer schloss sich Thomas Bartholomay dem SV Leobendorf an. Nach einigen Verletzungen läuft es aktuell richtig gut. Die NÖN traf den 29-jährigen Innenverteidiger zum Interview. Er sprach über Zwischen- und Saisonziele, Stabilität und Verbesserungspotenzial seines Teams.

NÖN: Sie waren lange verletzt, sind seit einigen Wochen wieder dabei. Was war genau los, wie geht es Ihnen aktuell?

Thomas Bartholomay: Ich hab mich im ersten Vorbereitungsspiel gegen Zwettl nach knapp einer Viertelstunde am rechten vorderen Oberschenkel verletzt. Zuerst wurde mittels MRT ein Muskelfasereinriss diagnostiziert, der Arzt hat es jedoch mithilfe der Bilder auf einen Sehneneinriss bestimmt, wodurch sich die Zeit für den Heilungsprozess leider verlängert hat. Momentan geht es mir aber sehr gut. Ich muss jetzt vor jedem Training und Match ein kurzes Programm von 20 Minuten machen, um speziell aufgewärmt zu sein.

Wieso läuft es aktuell so gut, steht ihr defensiv so stabil?

Bartholomay: Wir haben in der Hinrunde viele Ausfälle gehabt, wodurch wir in jedem Spiel oft vier, fünf oder sogar noch mehr Positionen wechseln mussten. Dadurch war es schwer, eingespielt zu sein, und das zeigt sich natürlich auch in defensiven Abläufen. In der Rückrunde stehen wir kompakter und arbeiten als Mannschaft gut gegen den Ball. Außerdem haben wir mit dem Luki (Schwaiger, Anm.) auch noch jemanden im Tor, den man nicht so leicht bezwingen kann.

Wo ist noch Luft nach oben?

Bartholomay: Wenn wir unsere letzten Ergebnisse hernehmen, fällt auf, dass wir wenige Tore bekommen, aber auch wenige geschossen haben. Das wird sich hoffentlich in den nächsten Wochen ändern, damit wir ein Spiel auch mal vorzeitig entscheiden können.

Haben Sie Zwischenziele oder gibt es „nur“ das eine große Ziel Nicht-Abstieg?

Bartholomay: Zwischenziele gibt es im Fußball immer – und zwar, das nächste Spiel zu gewinnen. Aber natürlich hat der Klassenerhalt für uns oberste Priorität. Je früher wir das schaffen, desto eher kann man sich auf kleinere Ziele – wie zum Beispiel die beste Abwehr der Rückrunde – fokussieren. Wir wollen auf jeden Fall in der Tabelle so hoch wie möglich raufklettern.