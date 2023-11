Pranjic' Herbst ist nach Verletzung vorbei

Mitte der zweiten Halbzeit war für Leobendorfs Oliver Pranjic nicht nur die Partie gegen Krems vorbei, sondern die komplette Hinrunde. Der Flügelspieler knöchelte ohne Fremdeinwirkung um, blieb mit schmerzverzerrtem Gesicht liegen und musste wenig später gestützt vom Feld gebracht werden. „Ich wollte mir den Ball vorbeihauen, es hat einen Schnalzer gemacht und vorbei war's. Verdacht auf Bänderriss“, gab er zerknirscht zu Protokoll. Ein MRT brachte am Montagabend die Diagnose: Syndesmosebandriss. Ob Pranjic operiert werden muss soll noch diese Woche entschieden werden. Pranjic ist mit acht Toren der beste Leobendorfer Torschütze des Herbstes, steuerte damit 25 Prozent aller Treffer bei.

Erste Niederlage für Schweitzer

Auch sportlich war der Samstagnachmittag eher ein Tag zum Vergessen. Leobendorf kassierte in der Nachspielzeit das 0:1, für Schweitzer war es nach drei Siegen in Folge die erste Niederlage als SVL-Coach. „Was will man da sagen, wenn man in der 94. ein Tor bekommt. Eigentlich hat sich jeder mit dem 0:0 abgefunden“, war er dementsprechend betrübt.

Auch gegen Donaufeld rechnet er mit „einem ähnlich starken Gegner“. Das Hinspiel gewann Leobendorf auswärts mit 4:1. Marco Miesenböck, damals noch Torschütze zum 3:0, muss ebenfalls zuschauen. Der Angreifer sah gegen Krems zum fünften Mal in dieser Saison Gelb und ist gesperrt.

Nach der letzten Partie soll es dann Gespräche zwischen den Vereinsverantwortlichen und Trainer Schweitzer geben, bei denen über die Zukunft des 54-Jährigen entschieden wird. Gut möglich, dass der Laschet-Nachfolger auch im Frühjahr auf der Trainerbank des SVL sitzt.