Schweitzers Premiere glückte

Die Premiere von Nobert Schweitzer auf der Trainerbank des SV Leobendorf glückte am Samstag, auswärts bei Neusiedl gewann man 4:1. Was sagt der neue Trainer selbst zum Engagement? „Ich hab mich total gefreut, wie der Anruf gekommen ist. Ich hab gleich gesagt, ich will das unbedingt machen.“ Er geht mit jeder Menge Humor und positiver Energie an die Sache heran: „Wir machen das jetzt so und das wird sich dann alles von alleine ergeben. Angefangen hat es gut, also wieso soll es schlechter werden?“

Der 54-Jährige, der die erste Woche noch ohne Co-Trainer coachte, hat seinen Begleiter mittlerweile gefunden: Walter Mikota, mit dem der Chefcoach schon bei Rapid zusammenarbeitete, kommt. „Ein erfahrener, geiler Typ“, freut sich Schweitzer darüber, dass Mikota mit von der Partie ist.