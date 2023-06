Sensationell: Sahanek wird Leobendorfer

Einen richtigen Transferkracher zündete der SV Leobendorf am Freitag. Die heißeste SVL-Rakete kommt vom bisherigen Ligakonkurrenten aus Stripfing und heißt Marco Sahanek.

Der 33-Jährige kam vergangenen Sommer vom indischen Erstligisten NorthEast United FC ins Marchfeld und feierte erst vor gute einem Monat die Meisterschaft und den Aufstieg in die 2. Liga mit den Stripfingern. „Sie haben sich sehr um mich bemüht und da das mit Stripfing auch alles ein bisschen kompliziert ist, hab ich mich dazu entschlossen Herrn Mravac (Stripfing-Sportleiter Adnan Mravac, Anm.) abzusagen und bei Leobendorf zu unterschreiben“, gab der frühere FAC-Kapitän bekannt. In Leobendorf freut man sich über den Offensivmann, wie auch Sportleiter Michael Tackner unterstrich: „Er bringt sehr viel Erfahrung und enorme spielerische Qualität in unseren Verein.“ Mit dem Zehner, der in den vergangenen Jahren nicht nur als klassischer Torvorbereiter, sondern auch als Torschütze glänzte, soll das Transferprogramm unter der Burg Kreuzenstein zu 99 Prozent abgeschlossen sein. „Wir sind uns sicher, dass wir mit Marco das letzte Puzzlestück für eine erfolgreiche Regionalligasaison 2023/24 gefunden haben“, heißt es von Vereinsseite.

Die Top-Fünf als Ziel

Angesprochen auf die Ziele mit seinem neuen Verein, wollte sich Sahanek keine genaue Platzierung entlocken lassen. Ob er es für realistisch hält, sich mit dem SVL unter die ersten fünf Mannschaften zu mischen? „Ja, das sollt schon möglich sein. Ich will natürlich immer so weit vorne wie möglich mitspielen.“

Die Zahlen sind beeindruckend

Begonnen hat die fußballerische Laufbahn Sahaneks einst in der Jugend von Austria Wien, über Stadlau ging es zur Admira. Dort sammelte der Mittelfeldmann auch seine 22 Bundesliga-Einsätze, in österreichs zweithöchster Spielklasse sind es beeindruckende 220 Spiele. 48 Tore und 59 Assists sprechen eine klare Sprache.

Meister 2023! Sahanek weiß, wie man die Ostliga gewinnt. Foto: NÖN, Dominik Siml

2017 spielte Sahanek mit dem Hibernians FC (Malta) noch Championsleague-Qualifikation, gegen Red Bull Salzburg war in Runde zwei Schluss. Im Sommer 2021 schlug er seine Zelte in Thailand auf, ehe es nach einem halben Jahr weiter nach Indien ging. In der abgelaufenen Spielzeit gelangen Sahanek in 25 Ligaspielen für den Meister aus Stripfing elf Treffer, damit wurde er hinter Darijo Pecirep und Nikola Gataric dritter in der internen Schützenliste.