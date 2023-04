Zwei Führungen, aber nur ein Punkt

Werbung

SV Leobendorf - SR Donaufeld 2:2. Die Gäste aus Wien zeigten schon vor der Pause, warum sie aktuell auf Platz drei der Ostliga-Tabelle zu finden sind. Leobendorf machte seine Sache allerdings defensiv gut, hielt dagegen und ließ Donaufeld wenig Platz zu Entfaltung. Wenn die Michorl-Mannen dann einmal durch waren, stellte SVL-Goalie Lukas Schwaiger das Stoppschild auf.

Bei den Heimischen ging vor der Halbzeit nach vorne wenig, Nick Giuliani musste sich seine Handschuhe vorerst nicht schmutzig machen. Von Leobendorfs Sportleiter Michael Tackner gab es Lob für den Gegner: „Sie sind sehr aggressiv, spielen zielstrebig. Eine gute Mannschaft.“

Foul an Konrad, „Miese“ vom Punkt

Der zweite Spielabschnitt begann mit einem Treffer. Mario Konrad kam nach einer Flanke zwar noch zum Kopfball, wurde in dieser Aktion aber noch umgerempelt. Den folgenden Strafstoß verwandelte Marco Miesenböck sicher zur Führung. Wer Donaufeld kennt weiß, dass auch Rückschläge gut weggesteckt werden können. Nur 15 Minuten später stellte Topscorer Manuel Wolf auf 1:1.

Ein abermalige Elfer, diesmal nach einem Handspiel von Ex-Leobendorfer Fatih Ekinci, brachte die erneute SVL-Führung. Zunächst wurde der Tatort vor den Sechzehner gelegt, der Linienrichter schaltete sich ein und korrigierte die Entscheidung auf Elfmeter. Diesmal trat Konrad an - Miesenböck war zu diesem Zeitpunkt schon ausgewechselt. Der Kapitän traf per Lattenpendler, was Tackner zum Schmunzeln brachte: „Sehr genau, mit leichtem Herzschlag.“

Wieder Wolf

In der Schlussphase warf Donaufeld alles nach vorne, Leobendorf verteidigte bis in die Nachspielzeit konsequent, ließ nach einem schlecht zu Ende gespielten Konter dann aber auf der Seite zu viel Platz. Pass in den Rückraum, Wolf aus ca. elf Metern genau in den Winkel - 2:2. Tackners Analyse: „Wenn man die Torfolge sieht natürlich sehr bitter und auch unnötig. Nach dem 2:1 wär das nicht mehr notwendig gewesen, aber auf 90 Minuten gesehen muss man sagen, ist der Punkt schon in Ordnung.“

Statistik:

SV Leobendorf - SR Donaufeld 2:2 (0:0)

Torfolge: 1:0 (50., Elfmeter) Miesenböck, 1:1 (65.) Wolf, 2:1 (80., Elfmeter) Konrad, 2:2 (92.) Wolf

Karten: Celik (22., Gelbe Karte Unsportl.), Bartholomay (90., Gelbe Karte Unsportl.)Mercan (49., Gelbe Karte Foul), Widni (25., Gelbe Karte Unsportl.), Schneider (79., Gelbe Karte Unsportl.), Eisschiel (92., Gelbe Karte Kritik)

SV Leobendorf: Schwaiger; Hauer (84. Baldia), Bartholomay, Fischer, Lechner; Lazarevic (64. Botic), Celik; Hahn (74. Hofer), Düzgün, Miesenböck (74. Kautz); Konrad.

SR Donaufeld: Giuliani; Petkovic, Widni, Babic (85. Montanaro), Sutterlüty (54. Bouguerzi), Ochrana (54. Schöfl), Mercan, Wolf, Ekinci, Orgolitsch, Schneider

298 Zuschauer, Schiedsrichter: Thomas Kaplan