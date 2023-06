Wachablöse auf der Tormanntrainer-Position

Ronald Pichler geht, Jürgen Tupy kommt. „Wir bedanken uns für die schöne gemeinsame Zeit und die großartige Arbeit, die er beim SV Sparkasse Leobendorf geleistet hat und wünschen Ronny für seine Zukunft alles Gute“, verabschiedet der Klub seinen langjährigen Tormanntrainer.

Sein Nachfolger war schon als Spieler beim SV Leobendorf tätig, zuletzt feierte er noch mit dem SC Korneuburg den Meistertitel und Aufstieg in die 1. Landesliga. Beim SCK musste er Michael Stöckl den Vortritt lassen, erwies sich aber stets als guter Ersatzmann.

Jetzt schlägt der 37-Jährige ein neues Kapitel in seiner Karriere auf. „Wir sind sehr froh, dass Jürgen wieder ein Teil des Vereins ist. Jürgen passt sowohl menschlich, als auch sportlich perfekt zu unserem Verein und wir sind uns sicher, dass er die erfolgreiche Arbeit seines Vorgängers nahtlos fortsetzen wird“, blickt man dem Engagement beim SVL mit Vorfreude entgegen.

Jürgen Tupy (re.) wird neuer Tormanntrainer in Leobendorf. Foto: NÖN, Dominik Siml

90 Jahre SV Leobendorf

Nicht nur aufgrund des neuen Tormanntrainers kommt Freude auch, sondern auch, weil der Verein an diesem Wochenende sein 90-jähriges Bestehen feiert. Am Freitag, nach dem Match der Kampfmannschaft II geht es am Dorfplatz mit einer Disco los. Am Samstag (ab 19 Uhr) und Sonntag (ab 10 Uhr Frühschoppen) geht es weiter. Die Meisterteller-Übergabe - die zweite Mannschaft des SVL feierte in der 1. Klasse Nordwest ja bekanntlich den Titel - findet ebenfalls am Samstag statt.