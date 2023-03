Wieder Rot – schon Leobendorfs sechster Ausschluss

Nicht nur in den Vereinsfarben ist Rot fest verankert, auch, was die gesehenen Karten in dieser Spielzeit betrifft, muss der SV Leobendorf viel rotes Material hinnehmen. Die NÖN warf einen Blick auf die Leobendorfer Ausschlüsse seit Saisonbeginn:

Rote Karten

Michael Lechner

Der Verteidiger, der am Samstag gegen Krems aus privaten Gründen fehlte, ist – wenn man so will – der Leobendorfer Spitzenreiter in dieser Kategorie. Er fasste schon zwei rote Kartons aus, kurioserweise die ersten beiden reinroten Karten in seiner gesamten Karriere. Beide gab es für das selbe Vergehen, beide Male sah Lechner nach knapp 70 Minuten für Torchancenverhinderung Rot.

Während der Platzverweis gegen Scheiblinkirchen in Runde sieben unstrittig war, war jener in Runde zehn gegen Donaufeld lange Gesprächsthema. Lechner spielte den Ball als Letzter wohl mit dem Bauch und nicht mit der Hand, flog aber dennoch vom Feld und kassierte zwei Spiele.

Stefan Baldia

Der Außenverteidiger musste in Runde vier beim Wr. Sport-Club nach 47 für ein Foul runter. Auch für ihn war es zum ersten Mal Reinrot.

Dusan Lazarevic

Der Mittelfeldmann bekam in Runde acht nach 83 Minuten eine überharte Rote präsentiert, als er in Stripfing Ex-Bundesliga-Spieler Stefan Rakowitz mit einem Stoß bedachte. Coach Sascha Laschet konnte es damals nicht fassen, er stand knapp 20 Meter im Spielfeld und sah ebenfalls Rot.

Gelb-Rote Karten

Marco Hofer

Innerhalb von drei Minuten zweimal Gelb machte für den Offensivspieler gegen Siegendorf in Minute 43 Gelb-Rot. Leobendorf holte in Runde 14 zu Hause gegen die Burgenländer aber in der Nachspielzeit zumindest noch ein 1:1-Unentschieden, weil Marco Miesenböck traf.

Albert Kautz

Die letzte Gelb-Rote Karte bleiibt Neuzugang Albert Kautz vorbehalten. Zweimal Rot und jetzt insgesamt dreimal Gelb-Rot sah der Heißsporn in Bewerbsspielen insgesamt. Am Samstag in Krems flog er in der dritten Minuten der Nachspielzeit der ersten Hälfte, nachdem er bei einem Einwurf auf Höhe der Mittelauflage Simon Temper den Ball aus kurzer Distanz scharf auf den Rücken geworfen hatte. Der Unparteiische interpretierte diese Aktion als Unsportlichkeit. Zuvor hatte Kautz Gelb für ein Scharmützel mit Haris Ismailcebioglu gesehen. „Unnötig“, war Sportleiter Michael Tackner ehrlich. Damit fehlt Kautz nämlich am Samstag, wenn der Wr. Sport-Club zu Gast ist.

Auch Volkan Düzgün kann nicht mitmachen, er sah seine fünfte Gelbe und muss zuschauen. Dafür gab Thomas Bartholomay sein Comeback, auch Lechner ist wieder dabei. Tackner erwartet ein enges Spiel, sein Team müsse „an die Grenzen gehen“.