Youngster wechselt nach Leobendorf

Nicht nur Defensivmann Maximilian Jaindl ist neu unter der Burg Kreuzenstein, sondern auch der Mittelffeldmann Luka Mirkovic. Der 20-Jährige hat trotz jungen Jahren schon 51 Stadliga-Spiele in den Beinen. Er kommt vom SV Donau und verstärkt die Zentrale.

In Leobendorf verkündete man den Deal auf Facebook folgendermaßen: „Der zentrale Mittelfeldspieler zählte bei Topteam SV Donau in der Wiener Stadtliga in den vergangenen beiden Jahren zum unumstrittenen Leistungsträger. Trotz seines jungen Alters kann Luka bereits auf über 50 Einsätze in Wiens höchster Liga zurückblicken. Auch beim Probetraining konnte der spielstarke Youngster auf Anhieb überzeugen. Es freut uns sehr, dass mit Luka ein überaus talentierter junger Spieler in Zukunft das Trikot unseres SV Sparkasse Leobendorf überstreifen wird.“

Nachsatz: „Wir wünschen Luka eine erfolgreiche und vor allem verletzungsfreie Zeit bei unserem SV Sparkasse Leobendorf!“

Celik ist weg

Dafür verliert man auf genau dieser Position Okan Celik. Der 28-Jährige zieht nach drei Jahren beim SVL weiter. Wo er in der kommenden Saison spielt, ist noch offen. „Ich weiß noch nicht, wohin ich gehen werde“, berichtet Celik auf Nachfrage.