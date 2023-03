Zum Hunderter als Elferkiller unterwegs

100 Regionalligaspiele für den SV Leobendorf – Tormann Lukas Schwaiger knackte mit dem Heimspiel gegen Neusiedl diese starke Marke. „100 Spiele für einen Verein sind heutzutage keine Selbstverständlichkeit, noch dazu, wenn man die zwei Corona-Saisonen mitrechnet, in denen der Spielbetrieb stark eingeschränkt war. Deshalb freut es mich umso mehr, diese Marke beim SVL erreicht zu haben“, so Schwaiger, der erst vor einigen Wochen seinen 29. Geburtstag feierte.

Nicht nur das Jubiläum brachte am Samstag Grund zur Freude, sondern auch ein gehaltener Elfer. Schwaiger holte beim Stand von 0:0 einen Strafstoß von Neusiedl-Kapitän Patrick Kienzl aus der Ecke. „Der war nicht schlecht geschossen“, wusste auch Sportleiter Michael Tackner im Nachgang. Nicht nur wegen des gehaltenen Elfmeters war Schwaiger für ihn „Man of the Match“: „Für mich der beste Mann auf dem Platz. Er hat uns in gewissen Phasen super im Spiel gehalten.“

Schwaiger würde Elfer gegen drei Punkte tauschen

Leobendorf ging in der Folge durch Thomas Bartholomay in Front, musste dann aber ausgerechnet durch ein Eigentor von Mario Konrad das 1:1 hinnehmen. Für Schwaiger war es ein Unentschieden mit gemischten Gefühlen: „Natürlich freut es mich, den Elfmeter gehalten zu haben, es wäre mir aber lieber gewesen, wenn wir die drei Punkte eingefahren hätten.“

Der Goalie hat das 1:1 gegen die Burgenländer bereits abgehakt und schielt schon Richtung Scheiblingkirchen, wo es am Freitag weitergeht: „Da haben wir bereits die nächste Chancen, drei Punkte mitzunehmen.“ Bei einem Sieg im NÖ-Duell wäre man punktegleich mit der Knaller-Elf und würde einen weiteren Schritt Richtung Mittelfeld machen. Der Sport-Club hat als Achter 28 Zähler, der SVL aktuell 24.