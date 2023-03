Bei Aufstieg wird beim FAC gespielt

„Stripfing goes FAC“ – für dieses mögliche Szenario entschied sich der Marchfelder Klub vor Abgabe des Zulassungsantrags für die 2. Liga. Bis vergangenen Freitag mussten sämtliche Unterlagen bei der Bundesliga eingereicht sein, für Mitte April wird das Urteil in erster Instanz erwartet. Bei Stripfing drehte sich auch heuer sehr viel um das Thema Spielstätte. Um den eigenen Sportplatz

zweitligatauglich zu machen, muss dieser maßgeblich adaptiert werden. Für eine mögliche Premierensaison in der zweithöchsten Spielklasse müsste man deshalb ab Sommer ausweichen, um dann ab 2024 nach Stripfing zurückzukehren. In Frage kam für das Ausweichstadion neben Floridsdorf auch Schwechat, Sektionsleiter Gerald Holzknecht gibt Einblick: „Meine Info ist, dass Schwechat Auslastungsprobleme gehabt hat (mit weiteren Terminen und Veranstaltungen, Anm.).“ Deshalb wurde es Floridsdorf.

Pikantes Detail: Auch der FAC spielt in der 2. Liga, würde sich das eigene Stadion 2023/24 also mit Stripfing teilen. Es gebe dort also jede Woche Zweitligafußball. Die langfristige Zukunft sieht der SVS aber zu Hause in Stripfing. Auch die diesbezüglichen Pläne wurden im Rahmen des Antrags übermittelt. „Es ist der gleiche Bauplan wie im Vorjahr“, sagt Holzknecht.“ Da gab es dafür bereits grünes Licht. Die NÖN verschaffte sich einen Überblick, was alles zu tun ist:

Spielfeld und Bewässerung

Der Jetzt-Zustand (64 x 105 Meter) muss verändert werden, in Zukunft soll das Spielfeld 68 x 105 Meter messen. Um die Verbreiterung zu ermöglichen, wird auf der Seite der Trainerbänke die Bezäunung entfernt. In diesem Zusammenhang wird auch gleich die Bewässerung erneuert und neu verlegt.

Flutlicht und Fernsehturm

Für die Zweitliga-Zulassung benötigt man eine stärkere Flutlichtanlage. Zusätzlich wird direkt beim Haupteingang ein Fernsehturm für TV-Übertragungen errichtet.

Eingangsbereich und Tribüne

Der Eingang wird auf die Höhe der Mittellinie verlegt, von außen gesehen links neben die aktuelle Tribüne. Von dort weg wird auch die Tribüne in Richtung Trainingsplatz erweitert, sie umkurvt in einer L-Form auch noch die Cornerfahne. Grund ist die Anforderung von mindestens 250 überdachten Sitzplätzen für den „Gästesektor“. Ob diese Tribüne gebaut oder in transportabler Form aufgestellt wird, ist egal. Der SVS tendiert zu Zweiterem.

Kabinen

Im Kabinentrakt müssen Adaptierungen vorgenommen werden. Was die Schiedsrichterkabine betrifft, sind zwei Optionen angedacht: entweder ein Zubau, oder ein Container. Die aktuelle Schiri-Kabine ist für die 2. Liga zu klein.

Kulinarik

Der Verkaufsstand für Essen und Getränke wird aufgebessert, in weiterer Folge soll auch ein VIP-Klub entstehen.