Das große Zittern um die Zulassung

Nachdem dem SV Stripfing die Zulassung für Österreichs zweithöchste Spielklasse in erster Instanz verweigert wurde, ging der Verein aus dem Marchfeld den Umweg über das Protestkomitee. Bis vorigen Freitag musste man die Unterlagen einreichen, was die Verantwortlichen rund um Vize-Präsident und Geldgeber Erich Kirisits auch taten. „Wir müssen jetzt die Entscheidung vom Protestkomitee abwarten“, blickt Sektionsleiter Gerald Holzknecht dem zweiten, entscheidenden Urteil diesen Freitag entgegen. Sollte auch das negativ ausfallen, ist das verbandsinterne Verfahren abgeschlossen. Dann bliebe Stripfing nur noch der Gang vor das Ständig Neutrale Schiedsgericht, das bis spätestens Ende Mai entscheiden müsste.

Ausschlaggebend für das Nein in erster Instanz waren Probleme bei den Kriterien „Nachwuchs“ und „Infrastruktur“ (die NÖN berichtete). Stripfing wollte dazu zunächst kein Statement abgeben, jetzt bestätigte Holzknecht aber die Recherchen: „Wir haben die acht Mannschaften gestellt, nur nicht so, wie sie in den Lizenzierungsunterlagen stehen. Wir haben versucht, das zu entkräften.“ Die Chancen, dass Stripfing in zweiter Instanz grünes Licht erhält, bezifferte der Sektionsleiter am Montagnachmittag mit „50:50“.