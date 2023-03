Die 13. „Weiße Weste“ verhinderte Schlimmeres

Ein 0:0 in Traiskirchen – sicher nicht das Ergebnis, das sich Stripfing vor dem Duell mit Ex-Trainer Hans Kleer erhofft hatte. „Wir sind natürlich nicht zufrieden“, merkte Trainer Goran Djuricin an, wies aber im selben Atemzug auf die Hintergründe der Nullnummer hin: „Die Mannschaft hat alles gegeben. Dass der Darijo (Pecirep, Anm.) zwei Stunden vor dem Match sagt, dass es nicht geht, war natürlich ein Schock. Er hat schon seit Wochen Rippenprobleme.“ Der 19-Tore-Mann fehlte im Stripfinger Angriff; er saß zwar auf der Bank, an einen Einsatz war allerdings nicht zu denken.

Deswegen legte es Djuricin diesmal anders an, spielte mehr auf Konter, weniger Pressing im vorderen Drittel. „Die Defensive ist eines der wenigen Dinge, die gut funktioniert haben. Nach vorne hin war es ein Lüfterl, aber hinten war es richtig gut.“

Statt Goalgetter Pecirep spielte diesmal Daniel Markl neben Nikola Gataric, weil Marco Sahanek mit Corona ausfiel. Dass Gataric diesmal auch nicht an seine Leistungsgrenze gehen konnte, hatte sicher auch mit dem Fehlen von Pecirep zu tun: „Die zwei passen natürlich extrem gut zueinander. Sie verstehen sich auf dem Platz und auch außerhalb super“, weiß Duricin, der dennoch festhielt: „Aber wenn der Sturmpartner nicht da ist, kann man das nicht ändern.“

Hinten hielt dafür einmal mehr die Null, bekam der Tabellenführer zum insgesamt 13. Mal in dieser Ostliga-Spielzeit keinen Gegentreffer. „Nur leider ist bei uns vorne auch die Null gestanden“, schmunzelte der Coach. Goalie Kilian Kretschmer musste überhaupt erst zehn Gegentore hinnehmen. Zwei der insgesamt zwölf Gegentreffer erhielt Ersatzmann Matthias Sadilek bei der Niederlage gegen Neusiedl.