Die Führung ist weg

Nach dem 1:1 in Leobendorf ist beim SV Stripfing Feuer am Dach. Trainer Goran Djuricin nahm sich kein Blatt vor den Mund, nachdem sich seine Mannen spät den Ausgleich fingen und wieder nicht gewannen. Es war das dritte Spiel in Folge ohne Sieg. „Das 1:1 fühlt sich an wie drei Niederlagen auf einmal“, war Djuricin mürrisch. Der Coach stellte die Einstellungsfrage: „In der zweiten Halbzeit muss ich die Mannschaft und mich hinterfragen. Was ist das für eine Mentalität?“

Das Remis im Weinviertel-Derby bedeutet zugleich auch, dass die Tabellenführung ausgerechnet vor dem Kracher gegen TWL Elektra zum direkten Konkurrenten wanderte, der mit 1:0 gegen Scheiblingkirchen gewann und damit 52 Zähler auf dem Konto hat. Stripfing hält bei 51. Für Djuricin nur Nebensache: „Das ist egal.“ Er fordert am Samstag ein komplett anderes Gesicht: „Es muss weitergehen. Jetzt kommt das Spiel des Jahres, das musst du gewinnen. Punkt, aus.“ Das Hinspiel verlor man im Herbst denkbar knapp mit 0:1.