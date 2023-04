Der doppelte Tiefpunkt

Werbung

Dass der SV Stripfing nach diesem Wochenende noch von der Tabellenspitze lacht, hat man „Riesentöter“ Neusiedl zu verdanken. Die Burgenländer besiegten nach den Stripfingern jetzt auch den ersten Verfolger TWL Elektra, damit bleibt in der Tabelle alles beim Alten. Stripfing hat einen Zähler mehr als die Mannen von Herbert Gager.

Das war es dann aber auch schon mit den positiven Nachrichten, Stripfing-Coach Goran Djuricin traf den Nagel auf den Kopf: „Ein extrem schlechter Saisonstart. Es hat sich schon ein bisschen in der Vorbereitung abgezeichnet. Wir haben einfach zu viele verletzte und unfitte Spieler.“ Djuricin hoffte nach dem 4:0 gegen Draßburg auf den Turnaround, das 1:2 gegen Donaufeld brachte jetzt aber die dritte Niederlage im sechsten Frühjahrsspiel. Der Trainer will noch mehr Überzeugung von seinen Jungs sehen und gegen, aber auch mit dem Ball besser werden: „Wir müssen noch aggressiver gegen den Ball arbeiten. Wenn wir ihn dann haben, dürfen wir ihn auch nicht so lange halten. Teilweise schaut das aktuell bei uns aus wie bei einer Altherren-Partie.“

Nicht viel besser läuft es beim Bezirkskontrahenten FC Marchfeld. Das Team von Ernst Baumeister verlor am Freitagabend vor 50 Zuschauern am FavAC-Platz in Wien mit 1:5 gegen den FC Mauerwerk. Baumeister sprach im Nachgang von einem „Katastrophenspiel“, er wirkte ein wenig ratlos. Nach vorne hin ging wenig, auch weil Stürmer Max Entrup nicht da war. „Sicher geht er dir ab, das darf aber keine Ausrede sein. Dann muss von den anderen Spielern mehr kommen“, so Baumeister. Entrup ist genau wie Teamkollege Philip Kurz Lehramtsstudent und absolvierte in der Vorwoche die Ausbildung zum Skilehrer. Deshalb fehlten beide.

Im Angriff durfte sich der wiedergenesene Nicolas Meister versuchen, er blieb allerdings blass und wurde schon zur Halbzeit durch Jakub Vodilka ersetzt. Auf der Gegenseite zeigte dafür ein früherer Marchfelder, dass er noch immer torgefährlich ist: Issiaka Ouedraogo steuerte gleich zwei Treffer gegen seinen Ex-Verein bei.

Zochers Bänder sind gerissen

Fabio Jäger, der im Tor des FC Marchfeld den verletzten Mario Zocher ersetzte, musste fünfmal hinter sich greifen, ließ sich aber bei keinem Tor etwas zu Schulden kommen. Der 20-Jährige wird auch am Freitag gegen den Kremser SC zwischen den Pfosten stehen, denn Zocher fällt noch länger aus. „Sicher noch zwei, drei Wochen“, erklärte Baumeister auf Nachfrage.