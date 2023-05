Im Marchfeld-Derby zur Meisterschaft?

Das Drehbuch hätte man nicht besser schreiben können: Ausgerechnet im Derby gegen den FC Marchfeld kann der SV Stripfing am Samstag auf heimischer Anlage die Meisterschaft fixieren. Gewinnen Trainer Goran Djuricin und seine Mannen das Prestigeduell, sind sie vom TWL Elektra rund um Ex-Mannsdorf-Coach Herbert Gager nicht mehr einzuholen.

Grund dafür sind nicht zuletzt zwei Schützenfeste, mit denen sich die Spieler den Frust über die verweigerte Zulassung für Liga zwei von der Seele schossen. Schon im Spitzenspiel gegen TWL Elektra gab es ein 6:0. Es folgten ein 3:1 gegen Siegendorf und am Samstag ein 6:1 bei Toni Polster und der Wiener Viktoria – mit sechs verschiedenen Torschützen. Alles spricht also für den SVS, der die Meistershirts schon in Auftrag geben kann. Co-Trainer Florian Sattler wies nämlich auch noch auf das Liga-Cup-Finale des Gegners hin, das am Dienstag bei Lieblingsgegner Traiskirchen ansteht: „Sie spielen das Cup-Finale auch noch, da werden sie wahrscheinlich eher auf das gehen, als auf unser Match.“

Stripfing gegen den FC Marchfeld ungeschlagen

Nicht nur die aktuelle Form, auch die Statistik spricht für den Ligakrösus: Seit 2014 gab es keine Niederlage mehr gegen den FCM. In fünf Regionalliga-Duellen seit 2019 gewann Stripfing dreimal, zweimal remisierten die Teams.