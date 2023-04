Hier hakt es bei der Zulassung für Stripfing

Werbung

Am 13. April veröffentlichte die Österreichische Bundesliga die Ergebnisse des Lizenz- und Zulassungsverfahrens für die Saison 2023/24. Die Bombe aus Marchfelder Sicht: Stripfing wurde die Zulassung zur 2. Liga, anders als vor einem Jahr, in erster Instanz verweigert. Die Gründe liegen bei den „sportlichen und infrastrukturellen Kriterien“, so die Bundesliga in einer Aussendung.

Nähere Details sind von dieser nicht zu bekommen, und auch in Stripfing gab man sich bisher zugeknöpft. Sportleiter Adnan Mravac meinte am Freitagvormittag: „Wir müssen rechtlich vorgehen, aber ich kann keine internen Dinge weitergeben. Ich kenne die Gründe, aber ich kann sie der Öffentlichkeit nicht nennen.“ Auch Sektionsleiter Gerald Holzknecht vertröstete am Sonntagabend weiterhin: „Wir warten auf eine Rückmeldung von unserem Boss (Vizepräsident Erich Kirisits, Anm.). Zum aktuellen Zeitpunkt kann ich nichts sagen.“ Die NÖN begab sich freilich trotzdem auf Spurensuche. Ein Überblick:

Sportliche Kriterien: Um 2. Liga spielen zu dürfen, gibt es in dieser Kategorie nur einen Punkt zu erfüllen, und der heißt „Nachwuchsmannschaften“. „Der Zulassungsbewerber muss mindestens acht Nachwuchsmannschaften (davon maximal vier im Rahmen einer Spielgemeinschaft) führen“, steht in den Bestimmungen. Stripfing dürfte mit acht Teams zwar die Gesamtanzahl erfüllen, sechs davon aber in Spielgemeinschaften mit Prottes, Weikendorf oder Angern. Das wären um zwei zu viel.

Genau diese drei „Partner“ dürfte Stripfing vor rund zwei Wochen kontaktiert haben, um – dem Vernehmen der NÖN zufolge recht hastig – um Unterschriften zu bitten, auf einer Art „Fortsetzungszusage“ der Spielgemeinschaften für die kommende Saison. Bis Sonntagabend soll nur einer der drei Klubs unterschrieben haben. Was genau die Unterschriften bewirken könnten, ist bis dato nicht bekannt. Die vier „eigenen“ Nachwuchsteams sind an sich ein A-Kriterium, das der SVS wohl nicht erfüllt. Die Bestimmungen besagen, dass in solchen Fällen keine Zulassung erteilt werden kann.

Bekannt ist auch, dass sich Ex-Trainer Hans Kleer (in seiner zweiten Rolle als Sportlicher Leiter) in Vorbereitung des erfolgreichen Zulassungsantrags im Frühjahr 2022 schon ein Jahr davor persönlich und intensiv darum bemühte, die Erfüllung der Nachwuchskriterien auf Schiene zu bringen. Damals war auch Stripfings aktueller „Nachwuchs-Teammanager“ Thomas Schuller in sämtliche Gespräche involviert. Heuer, so beteuert Letzterer, habe niemand mit ihm Kontakt aufgenommen. Eine Situation, die stark an die verweigerte Zulassung beim ersten Anlauf im Jahr 2021 erinnert.

Infrastrukturelle Kriterien: Auch hier stellte der Senat 5 ein Stoppschild auf, die konkreten Gründe sind aktuell nicht bekannt. Man munkelt aber, dass die Bundesliga nicht gerade erfreut darüber sei, dass seit dem erfolgreichen Zulassungsantrag vor einem Jahr keine wesentlichen Veränderungen an der Stripfinger Sportanlage sichtbar seien. Der SVS will bekanntlich erst nach erfolgreicher Qualifikation für Liga zwei mit einem Umbau beginnen. Am Samstag beim Topspiel gegen TWL Elektra standen zumindest mehrere neue Container auf der Anlage, die dort Mitte März beim Heimspiel gegen Scheiblingkirchen noch nicht standen. Mindestens einer davon – eine WC-Anlage – war auch schon in Betrieb.

Über Details will Holzknecht auch hier nicht sprechen. Was in Sachen Infrastruktur bekrittelt wird, versteht er mit Verweis auf die Anlagen anderer Bundesliga-Vereine aber nicht so recht: „Das ist für mich sehr zweifelhaft.“

So geht es weiter: Stripfing hat bis zum 21. April Zeit, um Protest einzulegen, die Entscheidung des Protestkomitees (zweite Instanz) muss bis 27. April fallen.