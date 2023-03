Mit Rotation kam der Erfolg zurück

Kapitän Nico Löffler, Verteidiger Markus Pavic und Außenbahnspieler Stefan Rakowitz raus, dafür Sanin Muminovic, Patrick Wessely und Daniel Markl rein – Stripfing-Trainer Goran Djuricin rotierte nach den beiden unerwarteten Auftaktniederlagen, und das sollte sich bezahlt machen. „Da geht es einfach um Trainingsleistungen und strategische Dinge“, erklärte er. Dass es mit Paul Sahanek oder eben auch Pavic zwei starke Spieler nicht einmal in den Kader schafften, ist ihm bewusst: „Das weiß man, wenn man in Stripfing unterschreibt. Bei uns sind immer drei, vier Spieler auf der Tribüne, die fast gleichwertig sind.“

Muminovic brachte defensive Stabilität zurück, er spielte wie gewohnt links in der Dreierkette: „Man hat gesehen, wie wichtig er für uns ist. Er bringt Ruhe ins Spiel und macht es schnell, wenn es sein muss. Sehr spielintelligent.“

Noch mehr Sonderlob vom Chefcoach gab es für zwei andere Akteure. Einer befand sich ebenfalls in der Startelf, aber auf ungewohnter Position: Daniel Markl, gelernter Offensivspieler – Flügel oder Stürmer –, brillierte als Achter im zentralen Mittelfeld. Djuricin meinte nach dem Schlusspfiff: „Er war richtig stark. Ich hab zwar gewusst, dass er das spielen kann, aber es war für mich auch überraschend. Man lernt nie aus.“ Die Idee hinter Markls Nominierung klingt einleuchtend: „Wir wollten mehr Tiefenläufe, und das hat mit ihm super funktioniert.“ Markl bereitete auch gleich den ersten Treffer vor.

In den Schatten gestellt wurde der Ex-Rapidler nur vom Kroaten Nikola Gataric, der für Djuricin an diesem Abend „überragend“ war. Gataric markierte sein zehntes Saisontor, und legte ein weiteres Tor auf.

