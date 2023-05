Nach der Meisterfeier zurück in die Stille

Sportlich beendete der SV Stripfing die Saison im absoluten Hoch. Der 3:1-Erfolg gegen Krems war der sechste in Folge, nach längerem Kopf-an-Kopf-Rennen mit TWL Elektra sind es im Endklassement nun doch satte 13 Zähler Vorsprung auf den zweiten Rang. Dass es kürzlich auch doch noch grünes Licht für einen Aufstieg in die 2. Liga gab, rundet eine außergewöhnliche Saison ab. Klar, dass die Stripfinger am Samstag nach dem letzten Heimspiel fest die Korken knallen ließen. NÖFV- und Noch-ÖFB-Präsident Johann Gartner überreichte die Medaillen, auch Politiker aus allen Lagern wohnten der Zeremonie bei, an deren Ende Kapitän Nico Löffler die Meisterschale in den Himmel reckte.

Trainer Djuricin geht: „Bin kein Amateurtrainer“

Fix ist mittlerweile auch, dass es für Trainer Goran Djuricin der letzte öffentliche Auftritt in Diensten der Marchfelder war. Der Meistertrainer, dessen Vertrag nur noch bis 31. Mai lief, verkündete wenige Tage vor dem Krems-Spiel seinen Rückzug. Die designierte Kooperation mit der Wiener Austria will Djuricin nicht mitgehen, er erwartet mit der Integration einiger Austria-Spieler auch Vorgaben bezüglich Aufstellung und Spielweise: „Ich bin kein Amateurtrainer, der sich sagen lässt, mit welcher Philosophie er zu spielen hat. Ich gehe auf den Fünfziger zu, gebe sicher nicht meine Identität her. Das können junge Trainer machen.“ Auch, wie die Austria mit seinem Sohn Marco umging, ist Djuricin in negativer Erinnerung.

Bei seinem nunmehrigen Ex-Klub schweigt man sich indes weiter aus. Sektionsleiter Gerald Holzknecht war mit der Organisation der Meisterfeier eingespannt. Ohnehin ist der Mann, der in der Regel für die Kommunikation nach außen zuständig ist, oft auf Informationen der Entscheidungsträger angewiesen, die nicht gerade flüssig kommen dürften. Der medienscheue Mäzen Erich Kirisits soll sich für die Meisterfeier angekündigt haben, dann aufgrund eines Termins im Ausland aber doch einmal mehr ferngeblieben sein.

Eine Bestätigung für die Kooperation, welche Vorteile man für den SV Stripfing sieht, wer neuer Trainer wird und welche Spieler bleiben – auf all das heißt es also weiterhin warten. Selbst die angekündigte Einschätzung zum „Zulassungstheater“ vom Verein selbst steht noch aus. Der Sportliche Leiter Adnan Mravac wollte bei der Meisterfeier übrigens auch wenig sagen. Sein Vertrag läuft wie der von Djuricin mit 31. Mai aus. Wie es weitergeht, ist offen.