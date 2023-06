Nach vier Jahren: Kapitän Löffler verlässt Stripfing

Der Vorbereitungsstart am Montag findet beim SV Stripfing ohne Nico Löffler statt. Der Kapitän geht nach vier Jahren im Marchfeld von Bord und dockt bei Toni Polsters Wiener Viktoria an. „Nach vier Jahren ist es nie leicht, die Sachen zu packen“, war der 25-Jährige ein wenig wehmütig. Doch was waren die Gründe für den Abschied? „Mir persönlich war es wichtig, den Trainingsaufwand ein bisschen weniger werden zu lassen und die Spiele in der Umgebung auszutragen. Mit der Arbeit und vor allem – und das ist das Wichtigste – der Familie, denke ich, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe.“ Der Mittelfeldmann arbeitet im 10. Bezirk bei der Wiener Austria, die Anfahrt zum Training hat sich also stark minimiert. „Das war auch ein Entscheidungspunkt“, hielt er fest.

Noch zwei weitere Stripfinger für Toni

Sektionsleiter Gerald Holzknecht verriet der NÖN, dass auch Paul Sahanek und Patrick Wessely zum Kultklub aus Meidling wechseln: „Da hab ich auch schon die Transferanfragen bekommen“, so der Sektionsleiter. Der Abgang von Markus Pavic zu Ebeichsdorf steht ja schon ein wenig länger fest. Der Linksfuß kam erst im Winter zu den Marchfeldern. Nikola Gataric, Darijo Pecirep, Simon Furtlehner, Timo Altersberger und Christian Gartner gehen den Weg in die 2. Liga mit, auch bei Kilian Kretschmer sieht es – so Holzknecht – gut aus. Ebenfalls fix: Kürsat Güclü, Mittelfeldstratege und neben Löffler zweiter Kapitän, bleibt dem Verein erhalten. „Ich habe schon zugesagt, es fehlt nur mehr die Unterschrift“, bestätigte der 29-Jährige.

Wie es bei Spielmacher Marco Sahanek weitergeht, ist unterdessen noch offen. Er sagte in der Vorwoche: „Ich warte immer noch auf das Angebot von Stripfing.“ Apropos warten: Das muss man auch, wenn es um die Bestätigung des Trainers geht, denn den verlautbart man in Stripfing nach wie vor nicht offiziell – obwohl am Montag Trainingsstart ist. Holzknecht sagte dazu: „Bis Mitte der Woche hoffe ich, dass es da eine Entscheidung gibt.“ Hinter vielen anderen Kickern der Meistermannschaftt steht aktuell ein dickes Fragezeichen.