Partystimmung, aber auch Ungewissheit

Der SV Stripfing hat den größten Erfolg der Vereingeschichte ins Trockene gebracht. Den finalen Schritt zum Titel in der Regionalliga Ost gingen die Marchfelder allerdings nicht auf dem grünen Rasen, sondern zu Hause auf der Couch, oder wo auch immer die Marchfelder Akteure gerade waren, als am Freitagabend das Resultat von Rivale TWL Elektra und deren Auswärtsspiel in Draßburg hereintrudelte. Die Wiener verloren nämlich in der Nachspielzeit mit 1:2, womit klar war: die sieben Punkte Rückstand sind bei zwei ausstehenden Spielen nicht mehr aufzuholen. Christian Gartner überbrachte die frohe Botschaft als Erster in der WhatsApp-Gruppe des SVS, in der schnell zahlreiche Nachrichten hin und her flogen.

Mehr an Feierlichkeiten war allerdings nicht drin, denn am Samstag war Stripfing selbst gefordert, im großen Marchfeld-Derby gegen den FCM. Trainer Goran Djuricin forderte „Vollgas“, hatte insgeheim aber die Befürchtung, dass seine Mannen zu locker ins Spiel gehen. „Teilweise hat man es auch gesehen“, fand er hinterher, „aber das liegt in der Natur des Menschen.“ Genug, um Mannsdorf/Groß-Enzersdorf verdient und souverän zu besiegen, hatte seine Mannschaft aber schon im Tank. Womit im Anschluss ohne Makel der Titel gefeiert und der Sekt über den Rasen gespritzt werden konnte.

Wobei, ein Problem kam dann zwangsläufig doch noch zur Sprache. „Schöner wäre es, wenn wir die Ungewissheit schon hinter uns hätten“, sprach Sektionsleiter Gerald Holzknecht die ausstehende Entscheidung des Ständig Neutralen Schiedsgericht über die Zulassung für die 2. Liga an, die für Dienstag erwartet wird. Seine Rechnung: „50 Prozent sind erfüllt, 50 Prozent fehlen noch.“

Auch Djuricin dachte nach Schlusspfiff bei allem sportlichen Stolz und Lob für Trainerstab, Mannschaft und Umfeld, schon weiter: „Jetzt warten wir auf die Lizenz. Das ist das Zweitwichtigste. Das Wichtigste war, dass wir unseren Job erledigen.“