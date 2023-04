Pecirep: Nach Rückenproblemen versagten die Nerven

Werbung

Im Mai 2022 kämpfte Darijo Pecirep bei Austria Klagenfurt noch mit Bundesliga-Verteidigern wie Austria Wiens Lukas Mühl um den Ball, etwas mehr als zehn Monate später macht ihm sein Rücken zu schaffen. In Traiskirchen musste der Goalgetter kurz vor Spielbeginn w.o. geben, seinen Jungs sollte in der Folge kein eigener Treffer gelingen.

Pecirep war am Donnerstag zurück im Training

Am Donnerstag meldete sich Pecirep zurück, stand erstmals wieder im Training. „Mir geht es schon besser“, verkündete er. Woher die Schmerzen im Rückenbereich kamen, konnte er nicht eruieren. „Ich weiß es nicht“, grübelte der 31-Jährige. Wie immens wichtig Pecirep mit seiner Präsenz und Torgefahr ist, belegt die Statistik: 19 Tore gelangen ihm in 20 Spielen; das Match gegen Traiskirchen war das erste, bei dem er in dieser Spielzeit nicht dabei war, und erst das zweite, bei dem Stripfing kein eigener Treffer gelang.

Ebenfalls interessant: In der Hinrunde startete Pecirep mit zehn Treffern aus den ersten sechs Spielen, ging erstmals gegen – richtig geraten – Donaufeld leer aus. Am Samstag wollte er diesen Fleck auf seiner persönlichen Abschlussliste ausmerzen, doch der Torjäger scheiterte beim Stand von 0:1 vom Elfmeterpunkt an Donaufeld-Goalie Nick Giuliani.

Djuricin: „Achter nicht torgefährlich genug“

Auch Trainer Goran Djuricin weiß, wie wichtig der Angreifer für das Stripfinger Spiel ist. Der Coach nimmt aber die ganze Mannschaft in die Pflicht und erwartet mehr Torgefahr – vor allem aus dem Zentrum: „Das Problem ist, dass unsere Achter nicht torgefährlich genug sind. Wir können uns nicht immer auf einen oder zwei Spieler verlassen.“

Ein Blick nach vorne lässt aber Positives hoffen, denn dass Pecirep zwei Spiele in Serie nicht trifft, gab es in seiner Stripfinger Zeit erst ein einziges Mal. Der nächste Gegner aus Leobendorf wurde im Herbst mit 3:1 besiegt, Pecirep machte dabei schon nach zwei Minuten das 1:0.