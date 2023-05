Paukenschlag beim Schiedsgericht: Stripfing steigt in die 2. Liga auf

Jetzt also doch: Der SV Stripfing spielt im nächsten Jahr in der zweiten österreichischen Bundesliga. Die Marchfelder klagten vor dem Ständig Neutralen Schiedsgericht und bekamen Recht. „Wir sind durch. Ich habe aber noch nicht mit dem Präsidenten (Erich Kirisits, Anm.) geredet, der ist jetzt wahrscheinlich irgendwo am durchpusten“, gab Sportleiter Adnan Mravac ein erstes Statement ab. In erster und zweiter Instanz wurde dem SVS die Zulassung von der Bundesliga noch verweigert.

Er freut sich natürlich riesig: „Es war nicht einfach, alles auszurichten. Wir haben viel gearbeitet.“ Für ihn war nämlich auch der gewonnene Meistertitel kein Selbstläufer, auch wenn Stripfing viele schon vor der Saison in der Favoritenrolle sahen.

