SV Stripfing Trainingsstart ist fix, vieles andere noch nicht

Nach der Meisterfeier ist vor der neuen Saison. Stripfing-Sektionsleiter Gerald Holzknecht hat momentan alle Hände voll zu tun. Foto: NÖN, Dominik Siml

D er SV Stripfing startet am 19. Juni in die Vorbereitung und das, erstmals in der Vereinsgeschichte, in der 2. Liga. Im Hintergrund werden aktuell viele Dinge besprochen.

Dass der Schweizer Davide Callà neuer Trainer des Kooperationsklubs Stripfing/Austria sein soll, war am Montagabend auch für Sektionsleiter Gerald Holzknecht überraschend. Er gestand: „Ich weiß es wirklich nicht. Am Freitag, wie wir zusammengesessen sind, hat es noch keinen Trainer gegeben.“ Den Trainingsstart legte der Verein, gemeinsam mit der Mannschaft, zum Ende der letzten Saison auf 19. Juni fest. „Ja, die Spieler wollen ja wissen, wie lange sie Urlaub machen können. Das ist klar“, so der Funkltionär. Infoveranstaltung soll Klarheit bringen Welchen Benefit sich die Marchfelder von der Zusammenarbeit mit der Wiener Austria erhoffen und warum man die Kooperation mit dem Großklub einging, konnte Holzknecht noch nicht beantworten: „Die schriftliche Fassung zwischen Jürgen Werner und Erich Kirisits liegt noch nicht auf dem Tisch.“ Die NÖN fragte nach, was den mögliche Gedanken von Kirisits zum diesem Thema sein könnten: „Was genau seine Überlegungen dazu waren, kann ich momentan nicht sagen, weil wir noch nicht darüber geredet haben. Aber, sobald alles fixiert ist, wird es eine Infoveranstaltung geben“, blickt der Sektionsleiter voraus.